La Secretaría de Educación del Distrito (SED) tiene como objetivo apoyar y acompañar a los directivos y docentes que hacen parte de SED que ya se encuentran cursando programas de posgrado y que requieran un apoyo económico para continuar con sus estudios.



Lo anterior, por medio de créditos educativos condonables del Icetex, es decir, "de un acuerdo en el que un organismo entrega un préstamo a una persona de manera gratuita y sin tener que cancelarlo posteriormente", según la página web de la entidad financiera.



De acuerdo con lo anterior, la convocatoria estará abierta desde el 23 de junio hasta el próximo 31 de julio.

La financiación que ofrece la SED junto con el Icetex se hará de la siguiente manera: para programas de especialización será del 70 %, para las maestrías del 75 % y para los doctorados del 80 %.



"Con esta oportunidad se busca aportar a su desarrollo profesional y, además, apoyar a quienes están interesados en profundizar e incorporar herramientas pedagógicas, didácticas y disciplinares que contribuyan al fortalecimiento de sus prácticas", señaló la SED.



¡Atención #ProfesALaU! 📢 Si eres un 🔝 docente o directivo docente del distrito y quieres seguir formándote ¡prepárate para despegar! ✈️💡 Financiamos tus especializaciones, maestrías y doctorados. 🎓🌟 ¡ 🔥 Para más información, visita ➡️ https://t.co/Ekck25FE3P pic.twitter.com/vqVwocZNUw — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) June 23, 2023

Requisitos

- Quienes desean postularse deben ser docentes o directivos con título de pregrado.



- Ser directivo o docente nombrado en la planta de la SED.



- Ser directivo o docente que se encuentre ejerciendo en una institución del distrito.



- No debe estar en período de prueba.



- No estar tramitando ni encontrarse en comisión sindical ni en comisión de estudios.



- No estar tramitando ni encontrarse en comisión de servicios fuera de la institución educativa.



- No debe encontrarse como beneficiado de los Fondos de Formación Posgradual SED-Icetex.



- No debe estar tramitando traslado a otra entidad territorial o renuncia a la planta personal de la SED.



- No haber sido sancionado por la Oficina de Control Interno Disciplinario, en los últimos dos (2) años previos a esta convocatoria.



- Contar con la aprobación del deudor solidario dentro de las fechas establecidas.



Sí se encuentra interesado, recuerde ingresar a la página de la Secretaría de Educación, consultar el documento completo de la convocatoria e inscribirse.



Finalmente, debe tener en cuenta que si fue admitido se contactaran con usted del 11 al 14 de agosto.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS