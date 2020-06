Lanzan el primer programa profesional de lengua de señas en Colombia

La Universidad del Bosque lanzó el primer programa profesional en interpretación de Lengua de Señas Colombianas. Hasta el momento, la oferta académica en esta área era solo de carreras técnicas.



De acuerdo con cifras manejadas por el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), en el país hay un gran déficit de personas capacitadas para desempeñarse como intérpretes del lenguaje de señas.(Lea también: Así será regreso a clase en colegios privados desde el 1.º de agosto)

Se estima que en Colombia hay alrededor de 553.000 personas sordas que se comunican exclusivamente con este lenguaje de señas. Sin embargo, solamente se cuenta con 400 intérpretes en todo el territorio nacional.



Ante esta necesidad surgió este programa profesional, el cual fue diseñado por la institución junto con el apoyo del Ministerio de Educación.



Así lo señaló Edson David Rodríguez Uribe, director del programa Intérprete Profesional de la Lengua de Señas Colombiana de la Universidad del Bosque:



“Las personas sordas tienen los mismos derechos que todos los colombianos. Sin embargo, en el país solo existía un programa de formación de intérpretes a nivel tecnológico. Recibir una formación profesional permite que el intérprete realice una lectura crítica de la sociedad, de la comunidad sorda, y de los entramados culturales que solo un proceso académico profesional puede brindar”.



Y añadió: “La pandemia que vivimos hace aún más evidente las necesidades de comunicación eficaz y transparente. La población sorda cuenta con canales comunicativos limitados y no especializados por lo que es fundamental contar con intérpretes que estén en capacidad de participar de mediaciones comunicativas asertivas que le aseguren a la población sorda, un acceso de calidad a información vital”.



Una de las ventajas de este programa, señala la institución, es que no se deberá contar con un conocimiento previo o contacto con población con esta discapacidad. La carrera tendrá, además un componente 80 por ciento virtual y 20 por ciento presencial.



Cabe señalar que existen muchos idiomas diferentes de señas alrededor del mundo y que no necesariamente estos se distribuyan de igual manera que las lenguas habladas. Por ejemplo, la lengua de señas colombiana es diferente a la de España o Nicaragua.



Si bien este será el primer programa de este tipo en Colombia, otros países del mundo cuentan con carreras universitarias similares, como es el caso de Estados Unidos y Brasil.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET