Alumno de colegio San Benito de Tibatí gana olimpiadas Repilos

Andrés Coy, estudiante del colegio San Benito De Tibatí, fue el ganador de la primera edición de las olimpiadas Repilos de EL TIEMPO, que se realizó del 5 al 7 de junio en Bogotá y en las que participaron 64 estudiantes de 49 colegios de la capital colombiana. Andrés, al igual que otros siete estudiantes, participó en la final que se realizó este viernes en las instalaciones del periódico.

En la final, los estudiantes participaron en dos sesiones de 10 preguntas cada una, a través de las cuales se evaluaron cinco áreas de conocimiento: matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, e inglés.



Andrés asegura que consiguió los 21 puntos porque logró tener el contexto de las preguntas y hacer un análisis rápido. "Creo que lo más importante es confiar en uno mismo. Tanto en la prueba virtual como en la presencial dudé mucho pero en la final tienes que oprimir el botón y ya no puedes dudar", agregó.



El estudiante logró el primer puesto luego de una pregunta de desempate con Esteban Ríos Muñoz, de la Institución Educativa Compartir Suba, pues ambos obtuvieron 16 puntos en las dos sesiones.

Familiares y amigos acompañaron a los estudiantes. Foto: Filiberto Pinzón / EL TIEMPO Esteban Ríos (atril fucsia) quedó en segundo lugar. Foto: Filiberto Pinzón / EL TIEMPO Cada estudiante debía presionar un botón para poder decir la respuesta. Foto: Filiberto Pinzón / EL TIEMPO

Esteban, quien quedó en segundo lugar, asegura que sus habilidades son las relacionadas con la lectura crítica y las ciencias sociales. Agrega que "aunque no logré responder correctas las demás, sí siento que tengo mucha posibilidad de mejorar".



El tercer lugar fue para Lina Hernández, del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento I.E.D, con 13 puntos. En cuarto lugar quedó Laura Bernal, del colegio Bilingüe José Allamano, quien obtuvo 11 puntos. En el quinto y sexto lugar, los estudiantes quedaron empatados con 6 puntos entre Melisa Parra Takeuchi, del colegio Calasanz, y Juan Esteban Coronado, del C.I.T.D Julio Flórez. En séptimo y octavo lugar, María Paula Bravo del colegio Calasanz y Luis Vera del IED Andrés Bello, también quedaron empatados, esta vez con 5 puntos.

Andrés, por ser el primer lugar, fue el merecedor de un Nintendo Switch y un portátil Lenovo. Esteban, en segundo lugar, un celular Huawei; Lina, en el tercer puesto, un bono de 500.000 pesos de Falabella y los que quedaron entre el cuarto y octavo puesto recibieron 200.000 pesos en bonos de Cine Colombia cada uno.



Para Cristian Solano, profesor de inglés y quién asistió al evento, estos retos motivan a los alumnos para su futuro. "Normalmente, los estudiantes no tienen muy claro qué quieren estudiar y me parece que este tipo de incentivos son de gran importancia para la educación profesional, no solamente por los premios y su reconocimiento”, dijo.



Repilos es un simulador de la pruebas Saber Grado 11 que tiene como objetivo la preparación para este examen. Todos los martes, desde el 12 de marzo hasta el 11 de junio está circulando con el periódico, sin costo adicional, esta cartilla para que los jóvenes practiquen para ese examen.



Las olimpiadas, en el marco de Repilos, es una iniciativa de EL TIEMPO Casa Editorial con la Universidad ECCI, las cuales buscan acercar a audiencias jóvenes e incentivar a los estudiantes a una competencia sana con sus conocimientos.





