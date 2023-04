Ser abogade es tener el mismo título que un abogado o abogada, solo que con un género no binario y, Colombia ya tiene su primer abogade desde la semana pasada, cuando la Universidad del Rosario egresó a uno de sus estudiantes del programa de Jurisprudencia.



Desde que Alelí Gael Chaparro Amaya se graduó como profesional, su calendario de Google se llenó de bloques de distintos colores: cada uno es un encuentro con un medio de comunicación diferente. A todos les dice que sí o al menos, a casi todos.

Un canal lo contactó para que hablara de temas de género “y eso”, dice indignado mientras hace el signo de comillas con las manos, resopla, levanta sutilmente una ceja y se acomoda las gafas. “Yo les dije que bueno y que me mandaran el enlace”.

Alelí sabe de la nueva responsabilidad que recae sobre sus hombros ahora que su título profesional se ha popularizado, debe llenar cada palabra que pronuncia de conocimiento y empatía para ser digna representante de la comunidad no binaria en Colombia, pues con la visibilidad que está recibiendo, le preocupa dar un paso en falso en una entrevista.

Por eso, realiza las correcciones que tengan que hacerse: cuando alguien se refiere a él como la primera persona en obtener un título profesional no binario aclara que no es así porque Johnajohn Campo Betancour, en 2021, se graduó como maestre en Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes del Valle del Cauca.

También hace observaciones a los titulares que han circulado sobre él por estos días, ya que en varios dice “el primer abogade”, enmienda que debe escribirse “le en vez de el”. Al señalarle la franja de colores de las alpargatas que usó en su ceremonia de grado, explica que esa es la bandera LGTIBQ+, no la bandera gay, como algunas personas le llaman, “la bandera gay es verde, blanca y azul” remata.

(Siga leyendo: El diploma universitario que reconoce un tercer género)

Facebook Twitter Linkedin

Contó que durante la ceremonia, todo el mundo quería registrar en fotos el hito que marcaba su diploma. Foto: Archivo particular

Habla sin pelos en la lengua sobre qué pronombres usar con él. Para situaciones informales como una charla entre amistades o entrevistas, permite cualquier pronombre. En cambio, en el plano profesional, exige términos no binarios como elle y el más importante y por el que trabajó, abogade.

¿Qué significa ser no binario?

Alelí de pequeña y con el antiguo nombre (o nombre muerto, como lo llama), vivió inmersa en la hostilidad de un colegio masculino, donde experimentó dinámicas de roles de género muy marcadas: los hombres tenían que saber pelear, ser bravos y bruscos. La única forma de sobrevivir era replicando tales comportamientos, “me tocó aprender a pelear” agrega con decepción.

En bachillerato, aprendió que el mundo de las orientaciones sexuales se dividía en heterosexuales y homosexuales. Pero, ¿dónde quedaba ella, que le atraían hombres y mujeres? ¿Era normal? ¿Por qué nadie hablaba de esa orientación si es que de casualidad tenía nombre propio?



Más adelante descubrió que eso sí tenía un término definido y era la bisexualidad, gracias a que dos amigos del colegio con los que se sentía seguro, le contaron que habían más realidades a parte de la dicotomía de lo hetero y homosexual. “Como para ese entonces ya había tenido vínculos con hombres y mujeres, me hizo mucho sentido cuando me lo explicaron como una opción” cuenta Alelí.

En cuanto a identidad de género, hay que recordar que es la vivencia, muy personal, de cómo alguien expresa su ser sexual. Entonces, una mujer o un hombre cisgenero, son individuos cuyo sexo al nacer coincide con la identidad de género que involucra los comportamientos que la sociedad espera de él o ella.



Una persona transgénero no pasa por ese camino tan fácil de la coincidencia: su sexo no encaja con su identidad y expresión género.

Alelí, nuevamente, se encontraba en la mitad. Elle, ella o él se sentía cómodo con cualquier pronombre, le era natural fluir entre géneros, experimentar su identidad como mujer u hombre, era algo con lo que había vivido desde siempre.



En realidad, ¿eso era estar en el medio? O más bien, ¿le apartaba de encasillarse entre lo femenino y masculino? Es decir, ¿todo esto no creaba una tercera opción? Pues resultó que sí y se llamaba género no binario.



Se enteró de esa definición en la universidad, cuando tuvo la oportunidad de participar en debate competitivo y, le tocó estudiar sobre géneros y feminismos: “allí pude aprender no solo para los debates sino para mí misme, entendí que dentro del espectro trans existen personas que no se identifican como hombres ni como mujeres, muchas experiencias de mi vida encajaron perfectamente allí”

Así, aquel joven universitario ya podía ponerle nombre propio a su día a día: era bisexual y se vivía como alguien no binario. Era turno de nombrarse a sí mismo.

Sexo: NB

Hay preguntas fáciles de llenar en un formulario como la película favorita (Dolor y Gloria), el libro predilecto (Orlando de Virginia Woolf) o la comida de la que no puede cansarse (morcilla de Toca, Boyacá), pero el apartado de sexo en los documentos se había vuelto algo espino de completar. No encajaba en la M de masculino ni en la F de femenino.



En 2021, emprendió una tutela para solucionar eso y contra todo pronóstico, la ganó en primera y segunda instancia, pues era algo que no se esperaba que ocurriera tan rápido y medianamente fácil, “yo esperaba que llegara a la Corte” confesó. Eso sí, la Registraduría, le puso unos baches en el camino, que denominó como “transfobicos”, por ejemplo le cuestionaron que esa modificación sólo podía llevarse a cabo si se había realizado cirugías de reasignación de sexo.

(Le puede interesar: Países donde está penalizada la homosexualidad: ¿cuál es la situación en Latam?)

En ese documento, también pidió el cambio de nombre. “Elegí Alelí porque era un nombre neutro y coincidía con las iniciales de mi nombre muerto (Ale) y eso permitía que otras personas que ya me conocían con ese nombre se ajustaran más fácil a decirme Ale, y Gael porque también es un nombre neutro de un arcangel, ya que los ángeles son seres sin género y mi madre al nacer me había puesto un nombre con fuente bíblica, así que quería cambiar mi nombre pero no su intención”.



A la par que Alelí se encontraba en ese trámite, Dani García Pulgarín, estaba en las mismas con la notaría novena de Medellín. Elle exigía que dijera NB en la parte de sexo de la cédula, y gracias a esa acción, la Corte le ordenó a la Registraduría agregar esas siglas a quien lo deseara.



Dani fue primero, luego Alelí y después unas 400 personas más, que solo en 2022, consiguieron cambiar ese F o M, por NB de no binario, en la identificación.

Profesión: Abogade

Ya con la cédula lista, el siguiente paso era ir tras un título profesional no binario. Para ello, se apoyó con algunos directivos de su universidad y del grupo estudiantil diverso Mariposario, que estuvieron dispuestos a ayudarle con todo. Ellos le condujeron hacía el centro jurídico del Rosario para ver cómo era el trámite.



Entonces, tocó las puertas del Ministerio de Educación, donde le dijeron que si tenía la cédula en orden, su solicitud sería resuelta satisfactoriamente.



El camino para obtener las siglas NB y el 'e' al final de su profesión, en general, no fue tortuoso, contó con el soporte de muchos frentes: su familia, amigos y compañeros. Claro, hubo uno que otro profesor que alcanzó a incomodarle por comentarios que hacían al guiar una clase.

Facebook Twitter Linkedin

Desde que su universidad se enteró del cambio de sexo, le acompañaron constantemente. Foto: Archivo particular.

Una vez, cierta docente le pidió su opinión frente el sistema de salud colombiano, Alelí, no tuvo miedo en responderle que los protocolos de acceso a la salud para personas trans y binarias colombianas eran casi inexistentes porque según el entonces estudiante, el sistema del país no le prestaba atención a esa población. Aquella profesora, no quiso seguirle el debate en lo más mínimo, pues su respuesta solo fue "¿alguien más?". Sin embargo, agregó que luego ella tomó una posición más respetuosa porque se educó en el tema.



Durante la carrera universitaria mostró interés por el Derecho de Familia, llegó a ser monitor de varios semestres de esa asignatura y asegura que uno que otro compañero lo distingue por tal motivo.



De ahí su afinidad también por la docencia, de hecho, quiere ser maestro de Derecho de Familia, porque considera que es un área donde las cargas masculinas y femeninas son muy pesadas, por tanto, muy difíciles de modificar. Su labor sería reflexionar sobre esos roles, para darle cabida a más géneros en esa conversación propia del derecho.



Desde que dejó de consumir café, ha encontrado una pasión en el té, se divierte haciendo sus propias recetas y mezclas con dicho ingrediente. Ha llegado a pensar en montar su propia tienda de té.

(Vea también: Santana Rosa: la nueva identidad del reconocido actor Santiago Gómez)

Facebook Twitter Linkedin

Durante la carrera universitaria mostró interés por el Derecho de Familia. Foto: Archivo particular.

Pero esos son planes a futuro, por ahora está esperando que la Misión de Observación Electoral (MOE) lo vuelva a vincular laboralmente. De estudiante, trabajó allí en temas de inclusión y participación política, en específico, en los protocolos de voto trans. Esto lo hizo junto a más personas que comparten su misma experiencia de vida.



En la MOE le dijeron que había logrado avances significativos, que se graduara y volviera a tocarles las puertas. Ya les mandó la hoja de vida y está atento a la respectiva entrevista laboral.



Alelí nunca pierde la oportunidad para exaltar la labor de trans y personas no binarias. Precisamente, cuando habla de su paso por la MOE, visibiliza el trabajo de sus compañeres porque sin elles no hubiera adelantado un valioso trabajo. Su agradecimiento y respeto hacía su comunidad es algo innegable, por ende, dice sentirse parte de algo mucho más grande que ella pero que la cobijan y orientan.



Con nombres propios, va mencionando a cada una de esas personas que le marcaron profundamente: Natha Isaza, mujer queer quien fue su tutora en debate competitivo, con ella aprendió sobre género y feminismo. Flora Rodríguez Rondón, coordinadora de Centros Plurales de la Universidad del Rosario que le acompañó con todos los trámites del ministerio de Educación junto Luz Ángel Díaz. De igual forma exaltó a su amigue Emma Tangarife, quien también fue una de las primeras personas en exigir la corrección de sus documentos.

Otros nombres también sonaban en su lista como Iván Donato, Diana Navarro e incluso Sasha Colby, ganadora de la última temporada de RuPaul's Drag Race, quien dedicó su triunfo a "las personas trans pasadas, presentes y futuras” y cerró con “porque no nos vamos a ir a ningún lado". Alelí confiesa que se conmovió tanto con esas palabras que lloró.

Repite hasta más no poder que las universidades colombianas no deberían usar las políticas de inclusión de género como trofeos para publicitarse, que en vez de eso, deberían optimizarlas para que en verdad se creen espacios seguros para todes. Hace hincapié en que las instituciones de educación superior tienen que vincular a más personas de la comunidad LGBTIQ+ a través de becas o descuentos, debido a que mucha gente quiere estudiar y ser profesional, pero se limita por los recursos económicos porque en algunos casos, por su orientación sexual o identidad de género, pierden el apoyo de sus familias.

María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO