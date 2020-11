Presupuesto más alto en la historia de la educación

En el 2021, la educación en Colombia completará tres años consecutivos siendo el sector con el presupuesto nacional más alto. Para el año que viene, la educación recibirá 47,2 billones de pesos, 9 billones más que en 2018, cuando se giraron recursos por 38 billones de pesos.



Más oportunidades de acceso para todos los niveles de formación (desde jardines hasta educación superior), mejoras en la infraestructura educativa y garantizar el acceso de este derecho a los niños y jóvenes del país son los retos a cumplir con esta asignación, la más alta en la historia de esta cartera.

La educación recibió más dinero que sectores como salud, hacienda, y minas y energía, entre otros.



“Estos recursos son muy importantes para honrar todos los compromisos desde la primera infancia hasta la educación superior; los acuerdos con los maestros, los estudiantes y la educación pública superior. También, este presupuesto nos permite acompañar a las familias en esta coyuntura, llevando la educación a las regiones del país con calidad y los requerimientos necesarios”, afirmó la ministra de Educación, María Victoria Angulo.



Además, este sector tiene el récord de ser el segundo mayor receptor de dineros provenientes de las regalías, aproximadamente 2 billones de pesos, recursos que han permitido sacar adelante 482 iniciativas para beneficiar a la educación.

Por otro lado, se han destinado más de $ 147.000 millones para proyectos de infraestructura educativa, por cuenta del programa de Obras por Impuestos.

Educación en pandemia

Para afrontar la pandemia y permitir que los niños, niñas y jóvenes del país continuaran con sus estudios, el Ministerio de Educación implementó varias medidas.

Una de ellas fue el mejoramiento de la infraestructura educativa en zonas rurales, con una inversión de $191.000 millones, distribuidos en 668 proyectos presentes en los 32 departamentos.



Sumado a esto, el Ministerio trabaja en la entrega de más de 12.000 aulas.

En esta misma línea se trabajó con el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones para entregar dispositivos digitales, para acortar las brechas y se avanzó en conectividad.

el Gobierno Nacional destinó recursos por cerca de 979.200 millones de pesos para programas de acceso y permanencia como Generación E. Foto: Cortesía



Para los estudiantes con créditos en el Icetex se ampliaron los alivios, beneficiado a 111.941 personas.



Otra acción fue el apoyo al pago de matrículas de 661.000 estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad de las 63 instituciones de educación superior pública.

Por último, el Gobierno Nacional destinó recursos por cerca de 979.200 millones de pesos para programas de acceso y permanencia como Generación E, con el cual se pagaron las matrículas y los apoyos de sostenimiento a estudiantes de todo el país.

Alternancia en colegios llega a 75 % del país

Adela Silva, secretaria de educación de Piedecuesta (Santander), explica cómo ha vivido los resultados del modelo de alternancia que se ha venido implementando en las instituciones de educación del país: “Ha sido una experiencia muy satisfactoria para toda la comunidad educativa, niños y docentes, porque fue el gran reencuentro entre ellos para socializar sus conocimientos”.



Combinar encuentros presenciales en las aulas con el trabajo académico en casa es la esencia de la alternancia, modelo que ha venido aplicando el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para poder retornar progresivamente a las instituciones educativas cumpliendo las normas de bioseguridad para garantizar el bienestar de estudiantes, docentes, directivas y administrativos.



Precisamente, entre las medidas con las que cuenta este protocolo está el lavado de manos cada tres horas, antes y después de los recesos, garantizar el distanciamiento físico de 1 o 2 metros dentro de los salones y otros espacios, determinar el aforo máximo de los lugares de estudio y evitar llevar elementos de la casa como juguetes o balones, entre otras medidas.



Actualmente, 50 secretarías de educación del país, es decir el 52 % de ellas, han avanzado en la formulación e implementación de este modelo. Todo este proceso se ha trabajado en articulación con los ministerios de Educación y Salud, gobernadores y alcaldes del país, además del involucramiento de instituciones públicas y privadas y las familias.



Así las cosas, 24 departamentos del país y Bogotá ya han implementado el modelo de alternancia, lo que representa al 75 % del territorio nacional, además las faltantes presentaron sus planes de alternancia para el 2021.



“Desde el Ministerio se mantiene siempre la disposición para seguir haciendo equipo en este momento tan trascendental de la historia del país, con un trabajo, responsable y propositivo, y con los recursos que buscan generar todas las medidas de cuidado, autocuidado y bioseguridad para la comunidad educativa”, afirmaron desde esta cartera.

Alternancia en el país

Secretarios de educación, alcaldes y hasta estudiantes de diferentes departamentos han aplaudido los beneficios que ha traído el modelo de alternancia.



“Desde marzo he estado participando en la estrategia de educación en casa con el apoyo de mis docentes y mis padres. Valoro mucho el apoyo de la institución a lo largo de estos meses ya que a pesar de que no nos hemos visto, ellos se han mantenido ahí para evitar que nuestra educación se detenga”, dijo Nicole Andrea Hernández de la Ossa, estudiante de grado once de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Montería.



Además, los 135 estudiantes de último año de este colegio esperan que las autoridades les autoricen el grado presencial, cumpliendo las normas de bioseguridad.

Precisamente, en este mismo departamento del Caribe se ha venido trabajando el modelo de alternancia desde septiembre, que ha dejado buenos resultados.

“Hasta el momento tenemos proyectado que los estudiantes de décimo y once de las instituciones públicas regresen a clases presenciales desde del 1 de febrero de 2021. Sin embargo, en enero revisaremos la evolución de la pandemia para tomar la mejor decisión”, dijo el secretario de Educación de Montería, Óscar González Herrera.



Otro departamento que ha avanzado en el proceso de alternancia es Antioquia, en donde el Ministerio de Educación también ha atendido las necesidades de las instituciones educativas.



“El Ministerio de Educación ha girado $ 44.000 millones a los fondos de servicios educativos de los colegios, cada rector de las instituciones tiene recursos suficientes para concurrir en la implementación de los planes de alternancia”, afirmó la secretaria de Educación de la Gobernación de Antioquia, Alexandra Peláez Botero.



En este departamento también se invirtieron otros $7.900 millones cuya fuente es el Fondo de Mitigación de Emergencias asignados por el Gobierno Nacional, de los cuales $ 900 millones fueron para adquirir kits de bioseguridad y con los $7.000 restantes (con solicitud de vigencias futuras a la Asamblea Departamental) se planea comprar 6.634 lavamanos portátiles, entre otros elementos, que serán entregados a las instituciones educativas oficiales.



Finalmente, para fortalecer el proceso de estudio en casa y garantizar el bienestar de los estudiantes del país, el MEN dispuso recursos adicionales por $ 263.000 millones, de los cuales $ 188.000 millones fueron girados a los Fondos de Servicios Educativos de los colegios oficiales y los $ 75.000 millones restantes se giraron a las entidades territoriales certificadas para la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en casa.