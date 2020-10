Preocupantes cifras de estudiantes que suspendieron estudios por covid

Para el mes de agosto, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el Dane, el 49,1 por ciento de las personas consultadas aseguró que la crisis desatada por la pandemia de la covid-19 los obligó a suspender sus estudios tras la interrupción de la clases presenciales.



Así lo reveló un reciente análisis realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el cual estudió a profundidad los datos arrojados por la encuesta del Dane, encontrando situaciones preocupantes en el ámbito educativo durante la actual emergencia.



Lea también: Icfes publica las citaciones a las pruebas Saber 11 del Calendario A

Es importante aclarar que, al referirse a suspensión de clases, los investigadores no se refieren a deserción, que implica desvinculación al sistema educativo, sino a que la situación de la pandemia llevó a muchos a poner en pausa sus estudios al no poderlos realizar de manera presencial.



El ejercicio reveló la difícil realidad que atraviesa actualmente la educación del país. Por ejemplo, el 50,2 por ciento de todos los estudiantes del país que asistían a instituciones oficiales manifestó que dejaron de estudiar, lo que representa el 78,5 por ciento de la totalidad de alumnos que que suspendieron actividades.



Lea también: Colombia, en el último vagón en el aprendizaje de lenguas



Los investigadores buscaron determinar qué tan grande ha sido el impacto segmentado por áreas metropolitanas, ciudades principales y lo que se catalogó como resto (municipios rurales y rurales dispersos). Así mismo, se estudió si había diferencias significativas de acuerdo al nivel socioeconómico.



De esta forma, se encontró que el 77 por ciento de las personas pertenecientes a un nivel socioeconómico catalogado como bajo-bajo aseguró no continuar con sus estudios, mientras que solo el 23 por ciento pudo hacerlo.



Y a medida que el nivel es más alto, disminuye la cantidad de estudiantes que suspendieron su formación. De esta forma, en estrato bajo la cifra fue del 65 por ciento, en estrato medio-bajo del 55 por ciento, estrato medio del 34 por ciento, medio-alto del 18 por ciento y alto de apenas el 11 por ciento.



Lea también: Abrir las ventanas y aislar los pupitres reduce propagación del covid)



En esto jugó un papel clave el tema de la conectividad, según el LEE: “Se puede señalar que, de acuerdo con la GEIH, el 63 por ciento de las personas que tiene computador e internet en su vivienda continuó con las clases y el 92 por ciento de las personas que tiene acceso a celular e internet también pudo continuar clases”.



Por otro lado, el Laboratorio asegura que podría haber una afectación emocional o psicológica en quienes no pudieron continuar estudiando, dado que el 24,01 por ciento de las personas que en la GEIH dijeron sentirse solas, estresadas, preocupadas o deprimidas corresponden a estudiantes que suspendieron sus clases.



Lea también: Regreso a clases presenciales en Bogotá bajo el modelo de alternancia



“Es importante implementar estrategias de nivelación académica de manera integral que incluya acompañamiento psicológico, económico y familiar para las poblaciones que no continuaron en sus clases. Esto en aras de que prime la calidad educativa y se puedan contrarrestar las brechas existentes asociadas a los niveles económicos y a la ubicación geográfica”, puntualiza el estudio.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras Noticias

- Fecode habla de entrar 'a un paro más extenso'



- Estas son las fechas para las Pruebas Saber Pro



- Los siete saberes necesarios para la educación del futuro