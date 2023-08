Luego de una inquietante subida en el precio del dólar (que llegó a costar más de $5.000 pesos), en los últimos meses Colombia ha experimentado el efecto contrario: una caída en el precio de la divisa estadounidense, cuyo valor en las reciente semanas ha rondado entre los $ 3.904 a $4.130.



Esto trae una notoria ventaja para aquellas personas que desean viajar fuera del país por diferentes motivos, incluyendo a quienes tienen planeado estudiar en el exterior.

Y es que de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo (Anato), en el 2023 se ha podido observar que el turismo en el país continúa mostrándose en aumento, en especial las salidas internacionales.



Con base en datos de Migración Colombia, la entidad calcula que durante el primer trimestre del año 2023, salieron del país 1’188.258 colombianos, lo que representó un aumento del 12 por ciento en comparación con el mismo período de 2022.



Ante esto, expertos señalan que una tendencia de dólar a la baja puede representar una buena oportunidad para que los colombianos que deseen invertir, hacer negocios, comprar productos y estudiar alguna carrera en el extranjero puedan hacerlo a menor costo.



Así lo explican desde la agencia de viajes de estudios en el exterior Global Connection, organización que destaca que con el fortalecimiento de la moneda y el dólar rondando $4.000, el costo de vida será más asequible para un estudiante internacional.



“Los gastos básicos como alojamiento, transporte, alimentación e incluso algunos servicios locales tendrán precios más bajos en términos de la moneda local. Por otro lado, el hecho de que la moneda local sea más fuerte generará que los estudiantes tengan la oportunidad de hacer compras a un menor precio, es decir, un mayor poder adquisitivo”, menciona la agencia.



Sin embargo, este no es el único beneficio, pues otra ventaja es que los precios serán más bajos en comparación con el costo de matrículas en las instituciones de educación en el exterior, lo que resultará en una reducción significativa y beneficiará a quienes desean realizar su proceso de educación en el extranjero. Asimismo, este precio de la divisa generaría oportunidades de inversión para que el estudiante pueda ahorrar dinero, acceder a alojamientos a menor precio y consumir otros servicios.



Otro punto clave que la agencia de estudios en el exterior evidencia es que habrá una mayor competitividad entre las instituciones educativas, creando una oferta para programas de calidad a un menor precio y generando mejores oportunidades académicas de costo-beneficio, lo que atraerá a un mayor número de estudiantes que ven la educación internacional como una gran opción para mejorar su perfil profesional. En otras palabras, se podrá estudiar en el exterior sin invertir una millonada en un programa de educación.



“Con un dólar a la baja y una moneda local más fuerte, los estudiantes tendrán la oportunidad de poder comprar sin afectar abruptamente su bolsillo. Financieramente podrán corresponder de manera más rápida al pago de sus deudas”, asegura Global Connection.



Pese a ello, es importante hacer un constante monitoreo. Por ejemplo, desde el 5 de agosto el dolar ha subido unos 150 pesos, lo que algunos expertos señalan como una muestra de que la tendencia a la baja se estaría revirtiendo.

¿Qué hacer para estudiar en el exterior y no perder dinero?



Lo primero que un estudiante puede hacer en esta situación es comparar la moneda local del país al que viajará con el dólar, y revisar detenidamente que la inflación de dicho país no sea tan alta. Si el destino tiene una inflación muy alta y el dólar está bajo, no se podrán ver los beneficios de un dólar devaluado.



Otro aspecto que se puede aprovechar es el monitoreo constante de las tasas de cambio, lo que permitirá estar al tanto de los momentos más adecuados para hacer transacciones con el dólar o con la moneda local. Es decir, si el dólar no tiene una recuperación, es una señal que indicará pérdidas asociadas con el cambio de divisas.



Así mismo, los estudiantes pueden disfrutar de precios más accesibles a la hora de hacer compras o buscar entretenimiento, elegir un alojamiento económico, costear sus necesidades con una menor cantidad de dinero e incluso buscar opciones de empleo que les permitan ganar dinero extra, recibiendo un salario en la moneda local.



Finalmente es importante investigar sobre los destinos y los programas disponibles para estudiar en el exterior y definir cuál es la mejor opción para lograr el objetivo de estudiar en el exterior y ahorrar dinero.



REACCIÓN EDUCACIÓN