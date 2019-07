Las razones de por qué se retrasan las obras educativas en Colombia

Durante la transición de Gobierno, el actual Ministerio de Educación realizó un diagnóstico para conocer la situación actual de las obras educativas que se están realizando por todo el territorio nacional: el 70 por ciento de los proyectos están en riesgo medio-alto.



Es decir, actualmente hay 541 proyectos de infraestructura educativa. De ese total, 207 están en un nivel de alto-riesgo, que el Mineducación decidió darles finalización anticipada por contrato; y otros 166 están en riesgo medio, aunque se pueden convertir en alto mientras se realiza la intervención necesaria.

Esta alerta ya la había presentado la cartera en febrero del 2019; sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó este miércoles en rueda de prensa las razones de por qué se están presentando los retrasos en las obras educativas en Colombia.



"Cuando se hace infraestructura educativa hay tres grandes líneas que causan demora: la primera, es que la entidad territorial tiene algunos rezagos en temas de legalización de predios. Segundo, son los inconvenientes encontrados en el tipo de terreno, cuando se inicia la obra y se da cuenta que la estructura requiere de otro tipo de intervención. Por último, vienen las demoras relacionadas a los contratistas, asociados a la mano de obra y a los recursos adecuados para cumplir", explica Angulo.

En este último punto la ministra adiciona otro problema, la concentración de contratos, que radica en dos compañías: Consorcio Mota Engil y Germán Mora Insuasti. La primera tiene adjudicado 248 proyectos, los cuales "no han querido ceder", según Angulo. La segunda compañía cuenta con 87 contratos, de los cuales "ya devolvieron 65" para que las obras culminen.



"También es importante recalcar sobre la necesidad de actualizar los indicadores de las firmas para medir, por ejemplo, si financieramente tienen las condiciones para asumir el trabajo. Lamentablemente dicha actualización no se realizó, y siguieron asignando contratos. Cuando entramos a esta administración, tuvimos que realizar ese proceso y ahí nos dimos cuenta que se iban a generar más retrasos porque las empresas en cuestión no tenían suficiente para cumplir con tantos frentes de obras que tenían asignados", señala la jefe de la cartera.



La meta del Gobierno de Iván Duque, en el Plan Nacional de Desarrollo, es construir 12.761 aulas. De ese número, se terminarán 5.606 salones (vienen del gobierno anterior), y 7.000 serán nuevas. Las regiones en donde más se presentan retrasos son el Eje Cafetero, Caribe y Antioquia.

Nueva convocatoria

El Ministerio de Educación abrió un nuevo proceso de convocatoria para el mejoramiento de infraestructura educativa rural por un valor de 170.000 millones de pesos.



Hasta el próximo 22 de julio, las entidades territoriales, secretarias de educación y resguardos tienen plazo para postular predios rurales de las instituciones educativas y/o residencias escolares que serían beneficiados con recursos que les permiten realizar obras de mejoramiento a la infraestructura educativa a través de proyectos de financiación.



