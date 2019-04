¿Por qué Fecode, la CUT y estudiantes van a paro el 25 de abril?

El 25 de abril se espera un nuevo paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) para protestar en contra del Plan Nacional de Desarrollo (PND). A estas movilizaciones se unirán la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y los estudiantes universitarios, para solicitar al Gobierno Nacional el cumplimiento de sus acuerdos.

De acuerdo con Diogenes Orjuela, presidente de la CUT, el cese de actividades se realizará porque el PND " incluye una reforma laboral y pensional muy graves". Además, "elimina el salario mínimo y el contrato laboral vigente en el país".



Fecode, por su parte, respalda el paro y solicita al Gobierno Nacional el cumplimiento del pliego de condiciones radicado en el Ministerio de Educación y en el que solicitan, por ejemplo, mejoras en la atención de la salud de los profesores y cerrar la brecha en la jornada única.



"Se requiere que los acuerdos y el debate se materialice en cumplimientos. Peor aún, el Plan Nacional de Desarrollo está en contravía de lo firmado en las actas y atenta contra la educación pública. Entonces, sí se justifica el Paro", asegura el gremio de maestros en su Twitter.



Frente a esto, el Gobierno Nacional ha sostenido que se han "reunido 45 veces con Fecode, entablando un diálogo respetuoso y responsable, comprometidos con una educación pertinente y de calidad en el país".

Durante esos encuentros, las partes ya llegaron a un primer acuerdo. "Hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional frente al punto 1.1, que tiene que ver con la reforma constitucional al Sistema General de Participación (SGP). Pero a la vez, se crea una comisión de alta nivel para consensuar un alto legislativo para que realmente se incremente los recursos en el SGP", señala Alarcón.



El SGP, que es la estructura a través de la cual la Nación gira recursos para la financiación de los servicios a su cargo, ha sido una de las reformas más solicitados por los maestros durante las movilizaciones nacionales.



Entre tanto, los estudiantes se unirán a las movilizaciones del 25 de abril porque, según ellos, "el Gobierno Nacional está incumpliendo con dos puntos de los acuerdos", según Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional.



"El primero, es que no se incluyó en el PND los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos. El 20 por ciento de estos deberían ir para la ciencia y la educación. Y el segundo punto, es que acordamos una reforma constitucional al Sistema General de Regalías en conjunto, pero no se está haciendo", agrega Pedraza.

No obstante, el Gobierno y los estudiantes ya han avanzado en importantes puntos para dar cumplimiento a los acuerdos. Por ejemplo, con la aprobación de la Ley 1942 de 2018 se cumplió con el compromiso de incorporar en el presupuesto bienal de regalías 1,5 billones de pesos para educación superior. En este sentido, Colciencias presentó las convocatorias del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, detallando especialmente el programa de excelencia doctoral del bicentenario, cuyo objetivo es apoyar la formación de 1.000 investigadores, docentes y maestros a nivel de doctorado en universidades colombianas.



Frente a la reforma al Icetex, se planteó, durante la última reunión de seguimiento, que continuarán las mesas técnicas para afinar detalles. "Se estableció puntualmente, conforme a lo solicitado por la mesa, la necesidad de realizar una reforma integral al Icetex en materia de gobernanza, estructura y características de su portafolio de servicios y fuentes de financiación, incluidos los fondos creados en la Ley 1911 de 2018", señala el Ministerio de Educación en un comunicado.



Otro avance importante, según Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) tiene que ver con los recursos prometidos el Gobierno Nacional.



"En el paro logramos que del Presupuesto General de la Nación, durante los próximos cuatro años, se apropien 850.000 millones de pesos para la inversión de las universidades públicas. Para el 2019 son 100.000 millones de pesos, los cuales, según el Ministerio de Educación, ya fueron aprobados por el Ministerio de Educación, Alberto Carrasquilla. Este dinero se asignará para permanencia estudiantil, investigación, cualificación docentes y dotación para pregrado", señala el estudiante.

Ruta de movilización en Bogotá

De acuerdo con la CUT, las movilizaciones en Bogotá iniciarán a las 9 de la mañana. El lugar de concentración será en el Parque Nacional (Cl. 35 # 3-50) y finalizará en la Plaza de Bolívar.



