Por retraso en pago de salarios, docentes de la U. Autónoma van a paro

Profesores y administrativos de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC), de la sede Bogotá, entrarán en paro indefinido por el no pago de salarios y de salud, situación que -según el sindicato- se viene presentando desde hace varios meses.

De acuerdo con Felipe Millán Buitrago, presidente del sindicato de profesores de la institución académica, el cese de actividades se presentaría en las 17 sedes que tiene la universidad en Bogotá.



"El miércoles 8 de mayo, ante un delegado del Ministerio del Trabajo, los profesores votamos a favor de realizar una huelga imputable al patrón. Eso quiere decir que sellaremos las oficinas, las aulas y todas las sedes de la universidad en la capital. Esto está programado para que se cumpla en los próximos 10 días hábiles, después de que realizamos la votación", cuenta Millán. 332 personas votaron sí a la huelga contra 129.



Para él, la crisis de la institución académica se presenta desde hace varios años, debido al "despilfarro de dinero".



"La grave situación del centro académico se agudizó en 2017. La universidad le debe el salario y las primas extralegales a los profesores desde enero de 2019, y desde el 2018 no nos pagan la salud. No solo nosotros no hemos visto afectados, también los estudiantes debido a que no se ha tomado una medida de choque. La única manera que levantamos la huelga, es que el Ministerio de Educación realice una intervención", advierte Millán.



Consultado por este periódico, un estudiante, que decidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, señala que la crisis de la universidad obedece "a un mal manejo de administración".



"La crisis nos afecta porque estamos perdiendo calidad académica. Muchos profesores los despiden o simplemente se van porque ni siquiera tienen dinero para llegar a la universidad. Además, nos redujeron las clases de inglés y no tenemos laboratorios apropiados para estudiar", señala el joven.



EL TIEMPO buscó a las directivas de la institución, pero al momento de realizar esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.



Entre tanto, las organizaciones sindicales de la institución (Sintrafuac y Sinprofuac) no han definido la fecha y hora del inicio del paro.



"Informamos a la comunidad académica que las actividades académico administrativas se están desarrollando de manera normal y así se hará hasta tanto en el desarrollo de este proceso de huelga sea decretada la hora cero", reza un comunicado de los sindicatos.

La grave situación del centro académico se agudizó en 2017. La universidad le debe el salario y las primas extralegales a los profesores desde enero de 2019 FACEBOOK

TWITTER

Problemas financieros

Según el Observatorio de la Universidad Colombiana, la situación económica de la FUAC se viene presentando desde hace aproximadamente una década.



"El déficit neto del centro educativo fue de 9.412 millones de pesos en 2016, 9.100 en 2017 y 11.200 en 2018, mientras que su patrimonio se ha reducido de 60 mil a 40 mil millones", según información del Observatorio.



EDUCACIÓN