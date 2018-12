Luego del acuerdo, ¿el paro estudiantil sigue vigente?

Tras el acuerdo firmado entre estudiantes, profesores y Gobierno el 14 de diciembre, el paro nacional sigue vigente.



Los voceros universitarios, participes en la mesa de negociación, siempre han sostenido que no tienen la potestad de levantar el cese de actividades hasta tanto las asambleas estudiantiles así lo decidan.

Según Alejandro Palacios, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), el acuerdo alcanzado con el presidente Iván Duque se socializará en enero con las universidades públicas.



"Cuando los estudiantes lleguen de sus vacaciones, cada una de las plataformas (Acrees, Unees y Fenares) darán a conocer qué fue lo que se acordó para garantizar el regreso a clases. En últimas, quienes tienen la decisión de levantar el paro nacional son las asambleas estudiantiles", indicó Palacios.



Entre tanto, Valentina Ávila, estudiante vocera de Unees, dijo que el paro nacional "se puede ratificar en enero".



"La gente desconoce el acuerdo porque no tuvo incidencia y, además, hacen faltan algunos puntos de discusión en la mesa, como por ejemplo la pelea por el Plan Nacional de Desarrollo. Es probable que sin paro no nos hagan caso", agregó Ávila.

¿El acuerdo es suficiente?

Lo alcanzado el 14 de diciembre fue un logró histórico de los estudiantes, según los especialistas en el tema; sin embargo, no dudan en afirmar que el pacto no soluciona el problema estructural de la educación pública superior.



Así lo evidencia Ángel Pérez, consultor en educación, pues asegura que los más de 4,5 billones de pesos acordados entre estudiantes y el presidente Duque solo resuelven los problemas del cuatrienio.



"A pesar de la magnitud de los recursos conseguidos, el país debe ser consciente de que estos no solucionan el problema de la financiación de las universidades oficiales ni del sector educativo en su conjunto. Solo resuelven los problemas básicos de su funcionamiento e inversión en los próximos cuatro años", señaló.



Pérez aduce que la educación seguirá creciendo y por eso harán falta más recursos. "A mediano plazo la financiación del sector educativo seguirá siendo un problema para los gobiernos y para el país. No podemos olvidar que la tasa de cobertura para la educación superior es del 52 por ciento, siendo así que deberíamos tener una tasa cercana al 70 por ciento en los próximos diez años. Esto exigirá crear por lo menos 1.200.000 cupos nuevos en la educación superior", puntualizó el especialista.

En un posición similar se encuentra Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, pues afirma que el acuerdo solo se centró en lo financiero y dejó a un lado las reformas pedagógicas y administrativas.



"Lo pactado no soluciona la crisis, pero sí va en la dirección correcta. Los problemas de la educación superior son pedagógicos, administrativos y financieros. El acuerdo sólo abordó estos últimos. Así mismo, sólo contempló una adición de más de 4,5 billones, cuando los estimativos son de un faltante de 18,2. A pesar de ello, es un muy importante esfuerzo del Gobierno por fortalecer las institución de educación superior que venían debilitándose año a año desde 1993", indicó Zubiría.



El experto señaló, sin embargo, que el acuerdo contempla un cambio importante en la política pública en educación.



"Queda demostrado que el Estado si ha tenido plata pero que la había utilizado muy mal. Principalmente los recursos se habían destinado al Icetex y a las universidades privadas de élite. Un dato esencial de entender: Este acuerdo cuesta una cifra similar al programa Generación E (4,5 y 4 billones, respectivamente). La diferencia es que este acuerdo beneficia a cerca de 1 millón de personas y 61 instituciones de educación superior, en tanto Ser Pilo solo benefició a 40.000 alumnos y 5 universidades privadas de élite en Colombia. Plata había, pero muy mal invertida en educación", indicó.

Nuevo calendario académico

Algunas universidades públicas ya han establecido un nuevo calendario académico para terminar el segundo semestre de 2018.



Por ejemplo, el Consejo Académico de la Universidad Distrital informó que las clases se retomarán el 21 de enero e irán hasta la tercera semana de febrero. El primer semestre de 2019 empezaría la primera semana de marzo.



La Universidad Nacional de Bogotá dijo que a partir del 21 de enero de 2019 se retomarán las clases del segundo semestre de 2018. Las directivas de la institución esperan que el 15 de marzo del próximo año se termine el segundo semestre de 2018, y de esta manera sea posible retornar a la normalidad académica.



El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional decidió reprogramar la finalización del calendario académico del semestre 2018-II, considerando la situación de paro estudiantil. La fecha establecida para el reinicio de las actividades académicas es el 21 de enero de 2019.



"El semestre no se ha perdido, toca reprogramar. A muchas de nuestras universidades les hace falta semanas para terminar satisfactoriamente. Ya nos toca a nosotros generar las estrategias necesarias para ajustar los calendarios", aseguró Jairo Torres, director del Sistema Universitario Estatal (SUE).



