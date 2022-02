¿Se ha dado cuenta de que hay personas a las que les resulta más sencillo aprender una segunda lengua? Y no se trata de un asunto de percepción, sino de una realidad que hace que haya personas que, por alguna razón, tienen más dificultades para comprender y practicar otro idioma, mientras que para otros es mucho más sencillo.



De acuerdo con Arturo Hernándes, profesor de neurociencia y director del Laboratorio para las Bases Neurales del Bilingüismo en la Universidad de Houston, es el ambiente el que influye en ello.



Así lo dio a conocer en entrevista con el medio español Gizmodo, en la que mencionó lo siguiente: "Si estás expuesto a un segundo idioma cuando eres más joven, hay pruebas de que serás mejor no solo en ese idioma sino también a la hora de aprender un tercero o un cuarto".



Eso quiere decir que las personas más jóvenes cuentan con la plasticidad cerebral para aprender idiomas, habilidad que se pierde con el tiempo. Esto lo han demostrado varios trabajos científicos, que además sostienen que los más jóvenes tienen menos probabilidades de cometer errores gramaticales.



Pero no se trata solo de un asunto de estimulación temprana. También señala que la evidencia científica ha asociado el aprender otro idioma con la música: "Las investigaciones demuestran que el oído musical es muy importante. Cuando la gente me pregunta '¿por qué me cuesta tanto aprender otro idioma?', Le digo: '¿puedes cantarme la canción de cumpleaños feliz?' Las personas que tienen problemas para aprender otro idioma siempre dicen que no pueden cantar de forma armónica".



Una investigación de l lingïsta Michael Erard sostiene que hay estudiantes hiperpolíglotas, quienes, al tener buen oído, tienen la capacidad de pensar en las estructuras gramáticas de manera abstracta, lo que les permite no limitarse con la estructura gramatical de su lengua madre y compararla con la de otras lenguas, lo cual suele ser de los principales limitantes.

