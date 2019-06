Por paro, Mineducación asigna inspector permanente para la U. Autónoma

La Universidad Autónoma de Colombia (Fuac) tendrá un inspector permanente del Ministerio de Educación en sus instalaciones, hasta que solucione los problemas que provocaron que los docentes y administrativos estén en un paro indefinido desde el 20 de mayo.

La decisión que tomó el Ministerio de Educación fue con base a información recaudada durante sus visitas administrativas, por las denuncias relacionadas con la mala calidad académica, y por la inestabilidad financiera y administrativa de la institución. "Resultado de estas se ordenaron medidas preventivas y la vigilancia especial para la Fuac, las cuales consisten en señalar condiciones de carácter académico, administrativo y financiero que la institución y sus directivos deben atender para corregir o superar en el menor tiempo posible", dijo el Ministerio de Educación.



En ese sentido, la misión del inspector in situ es hacerle seguimiento permanente a las acciones que adelanten los directivos para garantizar a estudiantes, padres de familia y comunidad en general, la prestación adecuada del servicio.

Cabe recordar que a finales de mayo los profesores y administrativos de la U. Autónoma iniciaron un paro indefinido por la falta de sus pagos de salarios y de salud, situación que se viene presentando desde hace varios meses.



Según anunció en su momento Felipe Millán Buitrago, expresidente del sindicato de profesores y quien está esperando ser reintegrado a la institución académica, "la grave situación del centro académico se agudizó en 2017. La universidad le debe el salario y las primas extralegales a los profesores desde enero de 2019, y desde el 2018 no nos pagan la salud. No solo nosotros no hemos visto afectados, también los estudiantes debido a que no se ha tomado una medida de choque. La única manera que levantamos la huelga, es que el Ministerio de Educación realice una intervención", expresó Millán antes de que iniciara el paro.



El paro, que este viernes cumple 19 días, afecta a unos 4.400 estudiantes de 16 programas de pregado y 21 de posgrado. Ante la situación, Javier Trujillo Londoño, vicepresidente de la universidad aceptó, un día después de que iniciara el paro, que la universidad está en crisis. "El problema, que se viene presentando desde hace 10 años y que también sucede en otras instituciones académicas, radica en el número de estudiantes. El 98 por ciento de nuestros ingresos dependen de las matrículas", dijo Trujillo.



Según informó la institución, el número de estudiantes pasó de 8.500 a 4.400 en una década. "El déficit es difícil estimarlo, pero se calcula en más de 30.000 millones de pesos. Nos toca hacer un ejercicio financiero en los activos y pasivos, pero se puede estipular en ese monto", sostuvo el vicepresidente.



Luego del anuncio del Ministerio de Educación, se espera que las directivas empiecen a tomar medidas para pagar lo más pronto posible a sus empleados con el fin de que puedan restablecer sus actividades académicas.





EDUCACIÓN