Polémica por ranquin sobre los mejores colegios en Bogotá

Una polémica se desató entre grupos de padres de familia de Bogotá por la publicación de un ranquin de colegios en un aviso publicitario, que definía cuáles eran los 10 mejores instituciones de la capital.



El aviso de publicidad fue publicado en EL TIEMPO en la sección Bogotá el 12 de noviembre, y ordenado y diseñado por el Colegio Retos a partir de los resultados de las Pruebas Saber 11 del periodo 2019-1, según explica la institución.

Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, dijo que este tipo de ránquines se prestan para malas interpretaciones.



"Para quienes nos dedicamos a estudiar ese tipo de estadísticas debemos sopesarlas y valorarlas, pues el grueso de la población no las entiende muy bien por los afanes diarios y no se le presta mucha atención al tema. Este ranquin, como está planteado, no evalúa el grueso de población y de calidad, y obedece más a un resultado financiero que de calidad", advierte Ballesteros.



El Icfes, entre tanto, señala que la información presentada en el listado no corresponde a datos oficiales.



“Hasta el momento, el Icfes no ha publicado información oficial de resultados agregados ni de clasificación de planteles para el 2019 y además desconocemos la metodología usada para el cálculo de la publicación en comento”, sostiene la entidad.



“Aclaramos a la comunidad en general que el Icfes no genera ningún tipo de ránquines y que la información oficial de resultados agregados de la Prueba Saber 11 se publicará el sábado 23 de noviembre de 2019 y la información sobre clasificación de planteles el sábado 30 de noviembre, esto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 244 del 27 de marzo de 2019 del Icfes”, continúa el instituto en un comunicado.



El aviso publicado en este diario resultó de un proceso de uso legítimo de la publicidad, atendiendo las normas establecidas de este derecho (siempre y cuando no haga apología del delito).



A propósito de la polémica, el Colegio Retos indica que realizó el ranquin a partir de un documento oficial del Icfes. “La institución publica un archivo de Excel en su página web de resultados. Nosotros tomamos el archivo de 2019-1 y no de 2019-2. Nosotros calculamos un promedio simple, que incluye el número de estudiantes y puntaje por cada materia y, para el caso de Bogotá, ordenamos de mayor a menor”, explica Camilo Balbuena, asesor de esa institución académica.



Balbuena explica, además, que si bien entiende que el Icfes no publica ránquines oficiales, el colegio “está utilizando diferentes estrategias publicitarias para convocar a más estudiantes. Nos cuidamos de decir la verdad”.



REDACCIÓN EL TIEMPO