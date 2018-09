Profesor de la U. Libre dice que ser gay 'es un problema psicológico'

"Si usted el día de mañana se casa, tiene un hijo y le dicen en el colegio que es homosexual, usted lo acepta porque no lo puede matar". Con esas palabras, Mario Rincón Pérez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, enseña a sus estudiantes que ser homosexual "es un problema psicológico".

"Mi historia como educador, en 40 años, he tenido relativamente muy pocos casos de homosexualidad. Pero le voy a contar varias cifras para que usted se vaya de para atrás. Los 10 casos que he registrado en los 40 años que llevo como profesor, he comprobado que tienen origen en un problema psicológico", dice el profesor durante una clase de derecho constitucional.



Los hechos se presentaron el 3 de septiembre y fueron conocidos luego de que los estudiantes grabaran al docente.



"Yo quiero decirles a ustedes, queridos estudiantes, que la homosexualidad no puede ser algo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que a usted como hombre le guste una mujer o como mujer le guste un hombre. Si una persona tiene una preferencia por alguna del mismo sexo, algo funciona mal. Algo funciona mal", dice el profesor.

La institución educativa explicó en un comunicado que hasta ahora se revelan los hechos porque se abrió un proceso de investigación, debido a que rechazan las afirmaciones del profesor Pérez.



"Se ha defendido históricamente las libertades en especial la de cátedra, en consecuencia, (la Universidad) rechaza las opiniones del señor Mario Rincón", dice Fernando Enrique Dejanón, rector de la Universidad Libre.



La institución educativa dice que reitera su apoyo a las minorías, "a las cuales siempre les ha abierto todos los canales y espacios de la Universidad, para la realización de diferentes actividades académicas y culturales".

Actualmente, la investigación está en etapa de descargos, por lo que el docente cumple con una suspensión provisional hasta que se esclarezcan los hechos. Se encuentra apartado de la cátedra.



"Respetuosos de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales, reafirmamos nuestra postura de rechazo frente a todo tipo de discriminación y nuestro compromiso por la defensa de los derechos de las minorías, en este caso la de la comunidad LGBTI", añadió Dejanón.



La Universidad Libre asegura que las palabras del profesor no están fuera de contexto, debido a que hablaron con los estudiantes y concluyeron que el académico emitió apreciaciones personales y juicios de valor ofensivos, sin evidencia científica alguna, hacía la comunidad LGBTI.



Los videos fueron grabados por los estudiantes y publicados en redes sociales a manera de denuncia. El debate rápidamente se abrió.

