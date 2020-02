Medellín: polémica por medida contra vandalismo en universidades  

El debate sobre los límites de la autonomía universitaria se volvió a abrir esta semana luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estableciera un nuevo protocolo para garantizar el orden público en las universidades públicas y privadas de esa ciudad.

El protocolo, que se estableció tras el derribamiento de una torre de energía, el bloqueo en vías de las universidades públicas y la quema de maquinaría esta semana en Medellín, reza que en caso del uso de explosivos en el interior de las universidades el alcalde autorizará el ingreso de la fuerza pública con personal antiexplosivos a estos espacios.



“En las universidades hay infiltrados que terminan afectando de forma dramática la legitimidad de la protesta pacífica (...). Es un protocolo que pretende proteger la vida y que reconoce la autonomía universitaria. Sin embargo, hoy se está rompiendo con los actos de los encapuchados”, dice Quintero a EL TIEMPO.



La decisión generó diversas reacciones en la opinión pública, muchas de preocupación. La alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, cuestionó la medida. “Yo jamás violaría un campus universitario. Nunca. Solo si el rector o rectora nos pidiera, que tiene una situación excepcional de emergencia y nos pidiera apoyo. Pero a solicitud de la rectoría y comunidad universitaria”, dijo Claudia López en declaraciones a medios de comunicación.

La autonomía universitaria está consagrada en la Ley 30 de 1992, específicamente en el artículo 28. Esta norma les permite a las instituciones académicas definir sus propios mecanismos administrativos, financieros y académicos. En ese sentido, cada universidad cuenta con protocolos distintos para enfrentar los actos vandálicos, entre los que se encuentran la suspensión de clases y la evacuación de la comunidad académica.



Para Jairo Torres, director del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, permitir que la fuerza pública ingrese a los campus universitarios es agravar más los hechos violentos.



“Si bien los hechos se generan desde las universidades por actores al margen de la ley, no sabemos si son estudiantes ya que están encapuchados, pero la afectación se genera hacia afuera y debe ser controlada por las autoridades componentes. Esto se debe hacer con inteligencia, porque de lo contrario se agudizan las reacción de estos grupos violentos”, explica Torres. En una posición similar está el vicerrector de la Universidad Nacional Sede Medellín, Juan Camilo Restrepo.



“Hay una enorme preocupación de que traslademos una confrontación desde el exterior hacia el interior de las universidades, que como sabemos, hay muchas personas de la comunidad universitaria o que son visitantes y que no hacen parte de las protestas, pero que estarían en riesgo”, indicó.



Las voces a favor de la medida decretada por el alcalde de Medellín explican que por encima de la autonomía universitaria está la educación como un servicio público de naturaleza social.



“Aunque el Estado solo financia parte del funcionamiento del sistema de educación superior, también es una obligación constitucional salvaguardar la vida, honra y bienes tanto de las comunidades estudiantiles y profesorales que, siendo mayoría, viven bajo la intimidación de los grupos de extremistas en las universidades”, explica Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.



Entre tanto, la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, dijo que la autonomía universitaria no le da facultad absoluta al rector para decir cuándo puede ingresar la fuerza pública o no. “Si se están cometiendo conductas delictivas, esa es una de las funciones de la policía, prevenir y contravenir el delito. No se trata de que yo permito el ingreso o no, se trata de ponderar lo que está pasando”, sostiene Castañeda.



Expertos en seguridad ciudadana afirman que la violencia en las universidades se podría reducir siempre y cuando el Gobierno Nacional y las autoridades trabajen en conjunto para investigar y sancionar a los responsables de los desmanes.

REDACCIÓN EDUCACIÓN