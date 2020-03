Polémica entre Fecode y Mineducación por alimentación escolar

Un reciente decreto del Ministerio de Educación en el que se regula cómo será la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la cuarentena desató polémica en el magisterio.



De acuerdo con la Fecode, con dicha medida se estaría obligando a todos los maestros a realizar la entrega presencial de los refrigerios a los estudiantes, lo cual ha sido catalogado como un acto que pone en riesgo la salud de los profesores, lo cual fue desmentido por el Gobierno.

Se trata del en el Decreto 470, publicado el pasado 24 de marzo. En dicho documento se reglamenta la entrega de alimentos durante el aislamiento, y en un aparte se menciona a los docentes.



El artículo 7 de dicho decreto dice: “Las entidades territoriales pueden convocar a los directivos docentes o docentes para el día o días programados de entrega a fin de ser garantes que los alimentos sean efectivamente entregados a los padres o acudientes registrados en SIMAT."



Fecode asegura que con esto se estaría poniendo en riesgo a los maestros al obligarlos a ir a la calle y tener contacto con muchas familias, lo que también afectaría a los menores:



"No puede obligarse entonces a que el suministro de los mismos lo hagamos los docentes directivos y docentes, no podemos exponer la vida de los niños, sus familias, ni la de la comunidad educativa incluidos los maestros."



De acuerdo con la asociación también se le estaría diciendo a los docentes que violen su cuarentena: “No puede entonces una orientación estatal controvertir o contradecir sus propias directrices y obligar a nuestras compañeras y compañeros a desatender la orden ‘Quédate en casa’”.



Ante esta queja, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que aclara el decreto y asegura que en ningún momento se responsabiliza a los maestros de esta labor:



“Que las entidades territoriales pueden convocar a la solidaridad y compromiso social de estos importantes actores si son estrictamente necesarios para la garantía del objeto de lograr que los estudiantes puedan seguir consumiendo los complementos alimentarios en sus casas. Lo cual está programado una vez al mes en estrategias de bajo contacto y acatando las medidas de seguridad sanitaria”, dice la entidad.



Y añade: “la que puedan ser convocados es precisa, ser garantes una vez al mes de que los alimentos sean efectivamente entregados a los padres o acudientes, no para ser quienes hagan el proceso de entrega. Es decir, que sigan haciendo la función que hoy cumplen, no ser quienes suministran, si no quienes están pendientes de que el derecho de los menores se ejecute de la manera adecuada”.



EDUCACIÓN - @EducaciónET