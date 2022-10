La ponencia del Presupuesto General de la Nación (PGN) que será discutida el 18 de octubre en plenaria conjunta del Congreso de la República, se incluyó un rubro de $100.000 millones que serían destinados exclusivamente a la infraestructura de las universidades públicas del país.



Dicho monto, según pudo conocer EL TIEMPO, es poco probable que sea eliminado del proyecto, dado que el ambiente entre los congresistas para su aprobación es positivo. De esta forma, se espera que este dinero sea utilizado para solventar los problemas de infraestructura y los importantes retrasos en la culminación de varias obras.

Textualmente, la ponencia indica que “se incluyen algunas recomposiciones de gastos de inversión entre las cuales se encuentran una que permite asignar recursos en el sector educación para apoyar el desarrollo de inversión en infraestructura de entes autónomos -universidades públicas- entre las que se espera se priorice la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Industrial de Santander, entre otras”.



De esta forma, los recursos estarían destinados principalmente a la culminación del edificio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, proyecto que se llevaría la mitad de este dinero. A esto se suman otras obras prioritarias en la Universidad Industrial de Santander (UIS), así como otros proyectos..



De acuerdo con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien también fue representante estudiantil de la Universidad Nacional “este es todo un logro del movimiento universitario. Por fin logramos tener los recursos para el edificio de artes de la Unal, que estaba en espera desde hace once años”.



Sin embargo, como la misma congresista señala, estos recursos extra no solucionan los problemas estructurales de desfinanciación de las universidades públicas del país, dado que se trata de solo una asignación presupuestal para el año 2023, y no un cambio en la base presupuestal del sector.



Ante esto, es necesario mencionar que un grupo de congresistas, así como rectores de las universidades oficiales, se encuentran promoviendo una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la cual establece los recursos que entran año a año a las instituciones, y que ha sido señalada por varios actores como la causa de la falta de financiación e inversión en las universidades.



Cabe recordar que esta ley establece que el aumento de los recursos del sector se establece de acuerdo al IPC, pero que año a año los gastos de las mismas suelen subir más que esto, por lo que cada vez los gastos de funcionamiento absorbieron la porción que debía destinarse a inversión, y, actualmente, hay instituciones que incluso dicen no tener cómo suplir sus costos.



De acuerdo con el Sistema de Universidades Estatales (SUE), el deterioro de la planta física de las instituciones se explica por este desfinanciamiento, dado que las universidades ya no cuentan con dinero suficiente para obras de mantenimiento o nuevos edificios.



A propósito, vale decir que el gobierno, en cabeza del ministro de Educación Alejandro Gaviria, ya manifestó como una prioridad avanzar en una reforma a la Ley 30, cosa que no había ocurrido en gobiernos anteriores.



REDACCIÓN EDUCACIÓN