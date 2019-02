Se acaba el plazo para tramitar un cupo en la Universidad Nacional

Aquellas personas que están interesadas en obtener un cupo para el segundo semestre de 2019 en la Universidad Nacional, tengan presente que la inscripción vence el 6 de marzo.

De acuerdo con Mario Alberto Pérez, director nacional de Admisiones de la institución educativa, el proceso de admisiones no se verá afectado por el paro de estudiantes.



"Independientemente de la interrupción académica que tuvo la universidad el año pasado, el proceso de admisiones no se verá comprometido, debido a que el calendario académico de 2019 se ajustó para evitar inconvenientes en estos procesos, por lo cual no se extenderá el plazo”, agrega Pérez.



Toda la información para tramitar el cupo se puede encontrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/1sMTnRw



Por otra parte, la institución informó que desde el 18 de marzo se podrá consultar la citación para presentar la prueba de admisión, que se llevará a cabo el domingo 7 de abril en el lugar asignado. Para presentar la prueba, la persona se deber identificar con el original del documento de identidad con el cual formalizó la inscripción. El martes 23 de abril los aspirantes podrán consultar el puntaje que obtuvieron en la prueba de admisión.



La Universidad Nacional espera que para el segundo semestre de 2019 se presenten cerca de 45.000 aspirantes para alrededor de 6.000 cupos en programas de pregrado.



EDUCACIÓN