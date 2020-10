Planes de desarrollo, sin ‘dientes’ para proteger a la niñez

La mayoría de los planes de desarrollo de gobernaciones y capitales del país aprobados a comienzos de este semestre se quedan cortos para enfrentar los peligros que amenazan a los niños de Colombia.



De acuerdo con NiñezYa, alianza que reúne a 100 organizaciones a favor de los derechos de la niñez, la mitad de 63 entidades territoriales analizadas en su más reciente estudio tiene una inclusión baja de acciones y de presupuesto asignado a esta población.



A esta conclusión se llegó tras evaluar los planes de desarrollo territorial (PDT) de los 32 departamentos y 31 ciudades capitales (sin incluir a Armenia, cuyo plan no había sido aprobado al cierre del ejercicio), para determinar el grado de inclusión de diez factores claves en la garantía de los derechos de los 16 millones de niños, niñas y adolescentes del país.



Según el análisis, si bien se incluyen acciones para garantizar sus derechos, estas no son suficientes debido a los rezagos que tiene la nación en la materia.



El estudio evaluó los siguientes temas: políticas públicas, salud y nutrición, educación inicial; educación preescolar, básica y media; juego, participación, fortalecimiento familiar, protección contra la violencia, adolescentes con justicia restaurativa y pedagógica (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA), y cultura de paz.



Entre los resultados se encontró que el 80,95 por ciento de los planes mencionan estos temas, lo cual refleja un avance frente a 2019, cuando se realizó el mismo seguimiento a programas de gobierno de candidatos de 25 departamentos y sus capitales, y solo en el 0,91 por ciento de ellos fueron mencionados.



Sin embargo, de acuerdo con el reciente informe ‘Niñez, en riesgo’, las estrategias para la niñez a menudo “son meros enunciados y no son explícitas las metas y los indicadores. No es claro cómo las administraciones harán frente a la magnitud de los desafíos”.



De acuerdo con NiñezYA, de las 63 entidades territoriales, 49,21 por ciento tiene una inclusión baja de acciones y presupuesto asignado a la niñez; 42,86 por ciento, media, y apenas 1,59 por ciento, alta. Este último porcentaje corresponde a Norte de Santander, la región con mejor desempeño. En contraste, Huila y Putumayo fueron los departamentos con menor cumplimiento.



“Los PDT de gobernaciones en su mayoría obtuvieron grado de inclusión medio, mientras que en las capitales predominó el nivel bajo”, agrega el informe.

Temas de niñez en planes de desarrollo. Foto: NiñezYa

Los asuntos más críticos

El ejercicio de evaluación evidencia que ninguno de los asuntos claves para la niñez quedó en un grado de inclusión alto a nivel nacional. En bajo se ubicaron fortalecimiento familiar, SRPA, protección contra la violencia, participación, políticas públicas y educación inicial.



La alianza sostiene que la pandemia aumentó las condiciones de vulnerabilidad de los menores. Por ejemplo, en Vichada, Guainía, Vaupés y La Guajira, que tienen los mayores niveles de pobreza multidimensional según el Dane, los niños se ven afectados por el desempleo y la falta de provisión de servicios.

Con respecto a SRPA, llama la atención el hecho de que 14 años después de haber sido aprobado el sistema, los funcionarios no cuenten con la suficiente formación de los principios de justicia restaurativa y pedagógica.



En cuanto a protección contra la violencia, durante los ocho primeros meses de 2020 se registraron 10.139 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes. El 85,4 por ciento de las víctimas eran niñas y el 15 por ciento, niños, la mayoría entre 0 y 13 años, según cifras de la Fiscalía. En el mismo periodo se registraron 249 denuncias diarias por violencia intrafamiliar, principalmente en Bogotá, Medellín, Cali, Soacha y Bucaramanga.



La organización asegura que 53,97 por ciento de los planes analizados no incluyen o registran pocas estrategias y metas de participación para los menores, y no hacen explícita la necesidad de consolidar instancias como mesas de participación, Consejos Territoriales de Paz y el protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado.



En el tema de educación inicial, el estudio alerta sobre la falta de estrategias de articulación intersectorial y de ampliación de cobertura en atención integral de menores de 6 años (solo 28 por ciento están cubiertos en todo el país, como señala el PND).

Mapa de niñez en planes de desarrollo Foto: NiñezYa

¿Qué dicen las regiones?

EL TIEMPO contactó a entidades territoriales que resultaron mal calificadas en el estudio. En Caldas, el gobernador Luis Carlos Velásquez, sostuvo que para la construcción del PDT se realizaron mesas sectoriales y una de ellas en compañía del ICBF: “Determinamos metas que incluimos en el documento final y que buscamos suplir no solo con programas que ordena la ley, sino con iniciativas propias”.



Claudia Maya, jefe de la Oficina de Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales del Huila, manifestó que el departamento sí cuenta con programas y políticas públicas al respecto: “Tenemos planes de acción con metas específicas, así como mesas permanentes de seguimiento a problemáticas de la niñez”.



La Gobernación de Bolívar, por su parte, señaló que implementó estrategias como la Mesa Departamental de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. “Socializamos los lineamientos nacionales para la inclusión de las políticas de primera infancia en el PDT", señala Erika López, directora de gestión social de la Gobernación de Bolívar.

Reforzar planes de acción

Para revertir la situación, NiñezYA dio recomendaciones a cada entidad territorial para que se refuercen los planes de acción que deben elaborar los organismos de la administración pública. De igual forma, la coalición suministrará información a las entidades que lo soliciten y hará encuentros con equipos técnicos de los mandatarios, partidos políticos y agremiaciones.



Precisamente, NiñezYa presentó estos hallazgos en un conversatorio en EL TIEMPO e hizo un llamado a priorizar a la niñez en todas las decisiones que se tomen, como lo obliga el artículo 44 de la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Mapa de niñez en planes de desarrollo Foto: NiñezYa

¿Qué sucede con otros derechos de los menores de edad?

Aunque la educación dirigida a los niños y adolescentes entre 7 y 18 años tiene un nivel medio de inclusión en los planes de desarrollo, el informe ‘Niñez, en riesgo’ hace un llamado de atención para que se refuercen las estrategias de cobertura y permanencia en las aulas, con el fin de garantizar la culminación de la educación.



“Desde el comienzo de la pandemia –recuerda el documento–, Unesco y Unicef han alertado sobre el peligro que están corriendo niñas y niños de no regresar a las aulas, especialmente de zonas rurales de América Latina y el Caribe. De emergencias humanitarias anteriores se ha aprendido que entre más tiempo permanezcan lejos del entorno educativo mayor es el riesgo de que nunca regresen, especialmente los más vulnerables. Mucho más si han tenido problemas para acceder a la virtualidad y a los otros canales que han dispuesto los ministerios de Educación y los establecimientos educativos”.



El informe también señala que solo el 17 por ciento de los más de 2’400.000 estudiantes de colegios rurales del país tiene acceso a internet y computador.



En salud y nutrición, la alerta está relacionada con robustecer las estrategias para hacer frente a la falta de atención de niños con discapacidad, mortalidad materna, trastornos mentales, desnutrición crónica e inseguridad alimentaria, amenazas latentes por los estragos causados por la crisis producto del covid-19, el cambio climático y el recrudecimiento del conflicto armado.



Citando el informe del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico –de julio de 2020–, NiñezYA señala que el conflicto armado se ha agudizado, como lo evidencian los 120 eventos de vulneración de derechos humanos registrados en el primer semestre del año, en el que se vieron afectados de manera directa menores de 18 años.



De esos eventos, el de mayor incidencia es el reclutamiento, que aumentó un 500 por ciento en relación con 2019, seguido del desplazamiento. Justamente, los territorios más afectados tienen un bajo nivel de inclusión de las estrategias para contrarrestar esta situación, entre ellos Arauca, Caldas, Casanare, Cauca, Huila y Nariño.



De igual forma, dice que el 41,27 por ciento de las entidades territoriales no contemplan estrategias para atender a la población migrante.



La coalición señala que aunque el 61,9 por ciento de los PDT analizados dispongan de estrategias para la creación, mantenimiento y adecuación de espacios y ambientes lúdicos y culturales, solo 11,1 por ciento se acerca al enfoque del juego como factor de desarrollo humano, como establece el PND. Un factor que en este momento, debido al aislamiento, es favorable a la protección de los niños y sus familias.

REDACCIÓN VIDA

*Con información de corresponsales en Neiva y Manizales.