Ante los recientes escándalos, EL TIEMPO consultó con varias universidades respecto a las estrategias implementadas por estas instituciones en la lucha contra esta práctica.



De momento, no existe una gran acción coordinada en el sector al respecto, aunque está en construcción. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) señaló que no se cuenta con una base consolidada con todos los casos confirmados o en proceso de investigación, en cierta medida porque estos hacen parte de procesos legales que no se pueden divulgar.



Sin embargo, confirmó que las universidades pertenecientes a la asociación se encuentran en proceso de construcción de un proyecto en el que, mediante alianzas con organizaciones, se busca generalizar el uso de software especializado en detección del plagio.



Pese a ello, las universidades sí cuentan con acciones particulares para combatir esta práctica. Por ejemplo, la Universidad de Los Andes promueve el uso de la plataforma Turnitin, que permite identificar las coincidencias de un texto con una base de datos de más de 40.000 textos académicos.



Fue esta misma la utilizada por la Universidad Externado en el caso de la congresista Jennifer Arias para verificar si su tesis tenía coincidencias con otros textos. A propósito, esta misma institución señaló que empezará a difundir y generalizar el uso del software y que trabaja en una estrategia mucho más rigurosa en contra de este tipo de acciones.



Por su parte, la Universidad Tecnológica de Bolívar también señaló que utiliza la tecnología para detectar el plagio, aunque no mencionó el programa informático que utiliza.



Pese a ello, el uso de este tipo de herramientas parece ser más la excepción que la regla, dado que se encontraron casos en los que las instituciones no las mencionaron. Lo que sí es común es la aplicación de un reglamento de propiedad intelectual en el que se establecen todo tipo de sanciones. Esto último hace parte de los estatutos de casi todas las universidades.



Este es el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, que no expresó el uso de herramientas de verificación previa, pero sí hizo énfasis en las sanciones u los criterios en que se aplican los mismos, siendo principalmente las más altas en los niveles académicos más elevados, como maestrías y doctorados. Sin embargo, la institución sí mencionó el uso de campañas pedagógicas en todas las instancias universitarias para concientizar sobre las implicaciones de violar la propiedad intelectual.



A pesar de estas acciones, al menos entre los casos consultados, no se encontró uno en el que los trabajos, sean de pregrado o posgrado, pasen de manera obligatoria por una verificación contra el plagio.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

