El mensaje de Pepe Mujica para los estudiantes en paro

El apoyo internacional al paro nacional que promueven los estudiantes de universidades públicas en el país no para. El expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, se refirió a las exigencias de los universitarios y los invitó a seguir luchando por “el sueño de una educación para todos, y sobre todo para los más olvidados”.



“Lo poco que podemos hacer para mitigar las desigualdades de nuestra sociedad es insistir en los esfuerzos educativos y sobre todo agrandar la base, darle oportunidad a los que no tienen oportunidad”, indicó el exmandatario.

Mujica precisó también que “Colombia es un país de mucha gente joven, que han pagado un precio horrible por sus años de guerra”, por eso invitó a los estudiantes a continuar con las exigencias que realizan.



“Sigan luchando compañeros por el sueño de una educación para todos, y sobre todo para los más olvidados. Seguramente que hay dificultades, pero como dicen los viejos chinos: ‘Lo imposible cuesta un poco más’”, precisó Mujica en un video que ha sido ampliamente compartido en las redes sociales.

Los alumnos de universidades públicas del país comenzaron el pasado 11 de octubre un paro nacional para exigirle al Gobierno Nacional ampliar la base presupuestal de la educación superior en el país.



Esta no es la primera vez que personalidades internacionales apoyan la lucha de los estudiantes. Durante los conciertos que realizó el rapero Residente, de Calle 13, en Bogotá y Cali la semana pasada, les abrió el escenario a los universitarios para que explicaran las razones de las movilizaciones nacionales que se han llevado a cabo en el último mes.

Y el miércoles pasado, Roger Waters, fundador de Pink Floyd, en medio de su presentación en Bogotá expresó su apoyo al paro nacional e indicó que se reunió con tres líderes estudiantiles. Posteriormente, en el concierto se proyectó el cartel “We do need more education” (Nosotros sí necesitamos más educación), que fue realizado por Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees).



Antes, Shakira, en su paso por el país por el cierre de su gira ‘El Dorado World Tour’, señaló que “cuando unos niños no reciben la misma educación que los que viven en mejores condiciones, no podemos hablar de un país en paz, no podemos de hablar de un país en igualdad, porque la educación es eso que nos da igualdad a todos, es esa oportunidad y ese derecho inalienable que nos hace a todos iguales, que nos da a todos la misma oportunidad”.



“La única manera de cimentar ese camino para la paz y para la igualdad y el progreso es a través de la educación. Es la única forma en que podemos ‘pavimentar’ esa vía: ofrecer igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas colombianos”, agregó la artista barranquillera.

