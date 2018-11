Pasos para hacer una protesta efectiva, desde la psicología

Felipe Riaño Jaramillo, experto en ciencia del comportamiento, habló con ELTIEMPO.COM - APP para dar unos tips que, desde la psicología, son de ayuda para que las protestas que están realizándose en las calles del país, tengan mayor efectividad.



"La psicología puede llegar a convertirse en una eficaz herramienta de transformación psicosocial, siempre y cuando sepan las personas cómo usarla constructivamente y no destructivamente", introduce Riagño, para quien "el mundo no cambiará con la opinión sino con el ejemplo".



"Por ello querido protestante, si sus pies no están cansados, el futuro de su educación nunca descansará en paz. Salga y proteste pero sobre todo eduque con el ejemplo", dije.

Según Riaño, economistas de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Estocolmo encontraron que una protesta es inefectiva cuando solo se reprocha contra el político y no se logra que la protestantes se activen políticamente.



Para ello, estos son los sencillos pasos que Riaño asegura ayudarán a los protestantes, en cualquier caso, a cumplir su cometido:

1. Elegir una cara

Grandes movilizaciones que representaban un ideal tenían una cara. Ya sea desde Mandela, M.L.King, Gandhi, entre otros. Es importante definir quién representa los ideales o reúne las características de un líder para que, tanto la gente del común como la oposición, sepan a quién referirse y cuál es la personificación de dicho pensamiento.



Además, una cara confiable da seguridad de que no se trata de protestas aleatorias y que pueden dispersarse fácilmente.

Martin Luther King, líder del movimiento por la igualdad racial en EE. UU., durante la ‘Marcha en Washington’, el 28 de agosto de 1963. Foto: AFP

2. Comunicación

Cuente su idea de forma clara, simple y contundente. No sea ambiguo. Los discursos deben manejar esta lógica. Lo recomendable, en principio, es manejar una idea lo suficientemente comprensible para que todo el mundo pueda seguirla y convertirla en una meta.



Por supuesto, debajo de las ideas existen otras muchas exigencias derivadas, pero se deben girar las protestas en torno a un solo tema para que la gente tenga claro el por qué sale a marchar y el mensaje sea unísono y así mismo llegue al Gobierno o a quienes contra quienes se esté protestando.

Ela Gahndi, nieta del líder mundial y pacifista Mahatma Gandhi. Foto: archivo particular

3. Coordinar una Defensa

Sepa por donde pueden atacar su ideal y hacer que le quite credibilidad. Muchos grupos, partidos, conglomerados y personas han caído porque no saben defender sus ideales y no tienen una base sólida para sustentarlos.



Es importante que el líder, o la cara de la manifestación tenga claros los conceptos y las causas para que de igual forma lo transmita al resto de manifestantes y, sobre todo, no vaya a quedarse corto cuando de salir a debates públicos o confrontaciones e trate.

Nelson Rolihlahla Mandela​ fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que presidió su país de 1994 a 1999. Foto: Archivo particular

4. Equilibrio

Emoción en latín traduce moción, por ende, sin emoción no hay moción. No obstante, toda movilización fracasa cuando carece de razón. Es decir, cuando los individuos pierden el norte del mensaje, la idea general, el autocontrol y terminan ocasionando daños a terceros, restan credibilidad a su causa.



Muchos son los ejemplos que pueden desprenderse de este punto. Hace unos días fue noticia en Bogotá el lanzamiento de un artefacto explosivo por parte de un manifestante a un miembro de la fuerza pública, quien por fortuna, no sufrió mayores lesiones. También la cantidad de daños que se le causaron a sedes del Icetex en ciudades como Popayán, entre otros.

Estudiantes limpian vidrios rayados por vándalos. Foto: Hugo Parra

5. Simbología

Los símbolos tienen gran peso a nivel inconsciente a nivel social, ya sea desde la swastica de los Nazis, las flores en los Hippies, la quema de ropa de Gandhi, entre muchos otros.



Por ello, para mantener protestas de manera efectiva a gran escala requiere un símbolo claro, por ejemplo, que los estudiante salgan con un lápiz y borrador que simbolicen borrar el pasado para escribir un nuevo futuro por la educación.

Foto: Cortesía Silvia Tcherassi



Felipe Riaño Jaramillo

Experto en ciencia del comportamiento