Paro y pedidos de renuncia: así está la controversia en la Universidad Nacional tras designación de rector

El inconformismo por la designación de José Ismael Peña como el nuevo rector de la Universidad Nacional continúa en aumento dentro de la comunidad universitaria. Cada vez son más las voces que se unen a la convocatoria de paro a partir del 1 de abril, tras el receso de Semana Santa, así como quienes plantean asambleas, plantones y hasta una llamada “constituyente” a raíz de la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU). Pero la situación ha escalado al punto que se conocen reportes de amenazas en contra de algunos miembros del máximo órgano universitario.

Y es que, vale recordar, el malestar radica principalmente en que la designación de Peña por el CSU se dio pese a que gran parte de la comunidad universitaria pedía una decisión que respaldara los resultados de la consulta universitaria, en la que el profesor de Derecho, Leopoldo Múnera ocupó el primer lugar con el 34,3 por ciento de los votos, mientras que Peña fue tercero con el 8,3 por ciento.

Sin embargo, vale la pena recordar que, de acuerdo con los estatutos de la universidad, los resultados de la consulta no son vinculantes, es decir, el CSU no está obligado a elegir al aspirante más votado. Sí cumple con dos funciones: conocer la voluntad de estudiantes, profesores y rectores, y también depurar la lista de candidatos, que en esta ocasión pasó de 10 a 5.

Pero, pese a que la elección de Peña, en las condiciones en las que se dio, está avalada por los estatutos de la Unal, continúa el reclamo por parte del movimiento estudiantil y profesoral de que esta designación no fue democrática y que desconoce los resultados de la consulta.

La situación ha causado incluso que el presidente Gustavo Petro se pronuncie rechazando la designación de Peña: “Trabajaremos con el rector que al final determine la universidad, pero nos parece un exabrupto que el CSU no haya elegido la persona que ganó en elecciones en todos los estamentos universitarios. Es un golpe antidemocrático contra el estudiantado, el profesorado, y las y los trabajadores de la universidad”.

Algunos sectores han señalado que no reconocer al nuevo rector y han convocado a paro. Así lo han confirmado diferentes representantes estudiantiles. En diálogo con EL TIEMPO, Daniela Roa, representante estudiantil ante el Consejo de la Sede Bogotá, señaló: “No somos los representantes estudiantiles quienes estamos citando algo en específico. En este caso, responde a la asamblea de la sede Bogotá, que se tuvo el jueves en la noche, inmediatamente después de que salen los resultados de la elección de rectoría por parte del Consejo Superior Universitario”.

Y agregó: “Estamos en cese de actividades. Ya el día viernes se le informó a distintos docentes de esta decisión, y es que además cerraron el campus. El paro estudiantil implica la exigencia de no realización de actividades evaluativas ni actividades académicas”.

De acuerdo con Roa, en estos momentos se encuentra en elaboración el pliego de exigencias por parte del movimiento estudiantil, así como de la agenda de movilizaciones, que se espera, de inicio a partir del 1 de abril tras el receso de Semana Santa. Sin embargo, señaló que en general la decisión se tomó en rechazo a la decisión del CSU, la cual desconoce.

“Ya hay algunos mínimos de distintas asambleas. Por ejemplo, algunos departamentos y facultades han solicitado la renuncia de José Ismael Peña como rector. El profesor debe reconocer que fue designado de una forma no democrática, no representativa, que no es bienvenido a la rectoría, porque la consulta demostró que la voluntad de la comunidad universitaria era muy distinta”, explicó al respecto Roa.

Otros puntos que se contemplan dentro de las peticiones son la reforma a la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior en el país, así como una modificación en los estatutos universitarios que permita que las próximas designaciones de rector sí consideren vinculante los resultados de las consultas.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que el CSU elige a un candidato que no quedó primero en las consultas. De hecho, ese ha sido el caso en las rectorías de Ignacio Mantilla y Dolly Montoya, los dos últimos en el cargo. Al ser preguntada sobre por qué esta vez la decisión del Consejo provocó este tipo de reacciones, la representante señaló:

“La consulta esta vez contó con una participación histórica. Además está el hecho de que Leopoldo Múnera ganó en la consulta de la comunidad en los tres estamentos (estudiantes, egresados y profesores). También está que ganó con una ventaja muy significativa, con más de 12 puntos porcentuales por encima de Raúl Sastre, el segundo lugar. Peña, que terminó designado, fue tercero con el 8 por ciento”.

La mitad de las facultades de la Sede Bogotá entra en paro, gran parte de las sedes de la Universidad Nacional tienen asambleas y posibles paro. Y 8 universidades del país están en coyuntura y posible paro.



Será que a Petro le sirve el caos del movimiento estudiantil? — Mafe entró en modo PARO (@mafemendozap) March 22, 2024

Desde ya, EL TIEMPO ha podido determinar que se preparan convocatorias de plantones y marchas estudiantiles a partir del 1 de abril, dentro y fuera del campus universitario en diferentes sedes, siendo las que han reunido una mayor convocatoria las de Bogotá y Medellín.

Y a esta convocatoria de paro se han sumado cada vez más y más sectores. Recientemente, un grupo de estudiantes de posgrados emitieron un comunicado en el que anuncian que se suman a la iniciativa.

“La asamblea de estudiantes de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia… analizamos en detalle la coyuntura de irrespeto por parte del CSU a la consulta hecha a la comunidad universitaria en la que se daba como ganador al profesor Leopoldo Múnera con más de 10.000 votos de diferencia con respecto al candidato que ilegítimamente fue designado en el consejo”, se lee en el documento.

El comunicado agrega: “Los estudiantes de posgrados nos declaramos en paro indefinido desde el 1 de abril y anunciamos el no pago del tercer recibo de fraccionamiento de matrícula”.

Pero los estudiantes no son los únicos que se han pronunciado en rechazo frente a la designación de Peña. El Comité Nacional de Representantes del Profesorado, un órgano que agrupa a gran parte de los profesores de la institución, también rechazó el resultado. Pero como ingrediente adicional, incluyó la posibilidad de hacer una “constituyente universitaria” en la que se reevalúen los estatutos de la universidad, en especial en lo relacionado a la elección de rector.

“Invitamos a la comunidad académica docente a autoconvocarnos en asambleas de sede, apropiándose del ejercicio constitucional de nuestra autonomía, para reunirnos en asambleas y el claustros y colegiaturas, en el horizonte de una constituyente universitaria, que analice, discuta y proponga los cambios necesarios urgentes en nuestros estatutos y en nuestra forma de gobierno, en la conformación del Consejo Académico, y en el hacer vinculantes las votaciones”, se lee en la comunicación.

Acciones contra los miembros del CSU

Más allá de los reclamos, legítimos o no, que se están dando en la comunidad universitaria, uno de los hechos que causa mayor preocupación es el hostigamiento y hasta amenazas que algunos de los ocho miembros del CSU dicen estar recibiendo.

EL TIEMPO pudo hablar con uno de estos miembros, quien prefirió mantenerse en el anonimato para evitar represalias. Asegura que desde que se dio a conocer el resultado ha sido objeto de amenazas e intimidaciones.

“He recibido todo tipo de mensajes de repudio y amenazas por cuenta de mi condición como miembro del CSU y, por lo tanto, por el resultado de la designación del pasado jueves. Algunas de ellas son bastante violentas, lo cual me parece un exabrupto, teniendo en cuenta que los estatutos de la universidad establecen como legítima la decisión que asuma el CSU, siendo esta o no favorable a los resultados de la consulta. El Consejo también es un órgano democrático, con representación de toda la comunidad universitaria”, señaló a este diario.

Así mismo, es necesario señalar que una parte importante de la comunidad estudiantil, así como de los profesores, han solicitado la renuncia de sus representantes ante el CSU. Esto, si bien el voto en la designación es secreto y no se conoce, hasta el momento, cómo fue su participación.

Al respecto, el ya mencionado comunicado del Comité Nacional de Representantes del Profesorado, señala: “Invitamos al profesor Diego Torres, representante del profesorado ante el CSU, y a su suplente, la profesora Elisabeth Restrepo, a renunciar a sus dignidades porque las han utilizado para engañara la comunidad docente, desconociendo el mandato expresado por esta comunidad en la consulta para la designación de rector”.

Lo mismo ha ocurrido con la representante estudiantil, Sara Jiménez. Muchas voces del movimiento estudiantil han expresado su inconformismo con el papel que haya podido tener en el proceso. Algunos han pedido su renuncia.

Una polémica reunión

Uno de los puntos que también ha avivado el debate en los últimos días es una supuesta reunión secreta entre algunos miembros del CSU habrían hablado con los aspirantes.

Ante ello, cuatro representantes ante el CSU (el representante de los exrectores Ignacio Mantilla, el designada por el Consejo Nacional de Educación Superior Humberto Rosanía, la designada por el Consejo Académico Verónica Botero y el representante elegido por los profesores Diego Torres), emitieron una comunicación explicando dicha reunión.

“Como consejeros, antes de la sesión del 21, llevamos a cabo entrevistas con los 5 aspirantes a rector. Algunos consejeros se reunieron privadamente con los candidatos que así lo solicitaron. Como era nuestra responsabilidad, después de la presentación y entrevistas en la sesión del Consejo del día 19, también nos reunimos posteriormente a discutir sobre las propuestas, presentación ante el CSU, análisis de las entrevistas, trayectoria académica administrativa de cada candidato para encontrar puntos comunes y divergentes”, dice la comunicación.

Y agrega: “Entendemos que no todos los miembros de la comunidad queden satisfechos con la decisión, pero es importante entender que el proceso siempre estuvo ajustado a la norma y que nuestra responsabilidad era elegir a un rector, reafirmando la autonomía y la institucionalidad como lo hizo el CSU en pleno al aprobar unánimemente la designación y el comunicado 003”.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación