'Llevamos 37 días de paro y seguiremos así': Fecode

Nelson Alarcón, representante de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y del Comité de Paro, aseguró que el paro nacional se mantendrá hasta que el Gobierno cumpla con su palabra.



El dirigente gremial agregó que en las movilizaciones los participantes están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo de contagios.



Alarcón insistió en que “el paro no para. Llevamos 37 días de paro y seguiremos así. Necesitamos todas las garantías para podernos sentar y que el Gobierno firme los preacuerdos para ponernos a negociar. No representamos a todos, pero sí a un buen grupo de personas que están inconformes y han resuelto apoyar el paro”.



Subrayó que los desbloqueos de las vías “no dependen del Comité Nacional de Paro sino de diálogos en las regiones con alcaldes y gobernadores”.



El dirigente de los maestros se mostró complacido con la medida de la vacunación para todo el personal de profesores, por lo cual eso ayudaría al regreso normal de las aulas.



Vale anotar que el Ministerio de Salud publicó la resolución 777 de 2021, que fija los nuevos lineamientos para la reactivación de distintos sectores, entre ellos los colegios. Se espera que con estas medidas se dé el regreso a la presencialidad en todas las instituciones del país a partir del 15 de julio. Esto aplica en educación inicial, básica y media, educación superior y los servicios ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



