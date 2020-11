‘Salimos a marchar porque no tenemos más opción’: Fecode

Una nueva jornada de paro nacional se adelanta en las principales ciudades del país, y entre los protagonistas se encuentran los docentes afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).



El magisterio salió a las calles, señalan los directivos de la organización, para exigir el cumplimiento de los acuerdos logrados con el Gobierno Nacional, así como mejores condiciones de seguridad tras las recientes amenazas recibidas y rechazar el regreso a las aulas mediante el modelo de alternancia.



Ante esto, Fecode respondió a las críticas de algunos sectores que aseguran que el paro es pretexto de los docentes para no trabajar, y que su posición de salir a las calles y a su vez negarse a regresar a las aulas por motivos de salud es contradictoria:



Así mencionó a EL TIEMPO Nelson Alarcón, presidente de la organización: “Desde Fecode no hemos parado de trabajar. Los maestros y maestras del país desde que inició la pandemia no han parado de desarrollar actividades pedagógicas, incluso trabajando más horas de lo que solían hacer presencialmente”.



Y añadió: “Los maestros estamos listos para regresar. Quien no está listo es el gobierno nacional. ¿Dónde están los recursos para las 43.000 sedes del país? Se anunciaron 92.000 millones de pesos, y eso no son mucho más de 2 millones de pesos por sede".



"Salimos a las calles porque nos quieren imponer a profesores, padres y estudiantes un regreso a clase sin las condiciones mínimas, porque no se quieren sentar a hablar con nosotros y no tenemos más opción que la protesta pacífica”, indicó.



Precisamente, este punto es de los que más ha causado polémica en los últimos meses. Y es que de acuerdo con expertos de organizaciones como la OMS, la Unesco y la Unicef, se hace necesario el retorno a los salones de clase para reducir el impacto en el proceso de aprendizaje de los menores.



Ante esto, el Ministerio de Educación viene adelantando el modelo de alternancia, que combina sesiones presenciales con trabajo en casa y que, como señaló a este diario la ministra María Victoria Angulo, será la modalidad en que operará el sistema educativo hasta que surta efecto el proceso de inmunización por medio de la vacuna, lo que quiere decir que durante gran parte o todo el 2021 esta será la norma.



Pese a la emisión de los protocolos y a que el proceso, sostiene el Gobierno, es gradual y voluntario los docentes de Fecode señalan que esto implica un riesgo a la salud y que hasta la fecha no se han garantizado las condiciones básicas para que la alternancia pueda funcionar sin riesgo a la salud del personal y los estudiantes.



Esto incluye, entre otras cosas, la dotación de elementos de aseo y las adecuaciones de baterías sanitarias, que en muchas sedes educativas se encuentran sin funcionar.



“Nosotros hemos tenemos propuestas para esto, porque sabemos la necesidad de regresar a las aulas, pero hay que hacerlo bien, sin imposiciones hacia el magisterio y con todas las garantías. Le hemos hecho llegar nuestras posturas al Gobierno pero no han sido tomadas en cuenta ni se han querido sentar a dialogar”, concluyó Alarcón.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

