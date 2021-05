Así fue el primer encuentro entre Gobierno y jóvenes

Luego de que el presidente Iván Duque anunciara la medida de matrícula cero para estudiantes de universidades públicas de estratos 1, 2 y 3 durante el segundo semestre del año, el mandatario junto con los ministros de Hacienda y Educación llevaron a cabo un encuentro con 51 líderes estudiantiles (36 de forma presencial y 15 virtual) de diferentes partes del país.



El encuentro, el primero de una serie de acercamientos anunciados por el Gobierno con los jóvenes, pretendía, por un lado, explicar cómo funcionará la gratuidad en la educación superior pública, pero también avanzar en una agenda de negociación entre las partes en medio del paro.



Así lo explicó el Presidente: “Los jóvenes de Colombia han venido manifestándose de tiempo a atrás, y nosotros tenemos que construir con ellos un pacto por la juventud de nuestro país en los temas que a ellos más los motivan”.



Bogota mayo 12 de 2021. Paro nacional plaza de bolívar en total calma. Fotos: Milton Diaz El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Con respecto a la matrícula cero, uno de los mayores interrogantes era cómo se lograría esta financiación. Ante ello, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que para cubrir estos costos se realizó una asignación presupuestal que en total suma más de 500.000 millones de pesos.



“Este es un complemento a lo que ya venía en funcionamiento que es Generación E, que era del orden de unos 240.000 millones por semestre. Estos son 300.000 millones adicionales, los cuales en conjunto permiten la educación superior gratuita en los estratos más bajos de nuestro país, en educación superior”.



Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró: “En las conversaciones también vamos a trabajar en cómo buscar las fuentes para que ese anuncio se vuelva política de Estado”.



Y agregó: “Este es un esfuerzo de austeridad para el segundo semestre de 2021. Se trata del 97 por ciento de los estudiantes de universidades públicas, cerca de 695.000 jóvenes”.



Pese a ello, el ambiente entre el movimiento estudiantil es de escepticismo. Por un lado, no todas las grandes plataformas asistieron al encuentro al considerar que las negociaciones deben hacerse directamente con el comité del paro. De igual manera, quienes sí asistieron cuestionaron la voluntad del Gobierno.



“No están las garantías para negociar con el Gobierno cuando la noticia de matrícula cero no subsana los problemas de la educación superior. Nos quieren comprar con tres pesos durante un semestre que nos van a pagar la matrícula, pero realmente no es solamente que nos paguen la matrícula, son las condiciones bajo las cuales estamos estudiando”, mencionó una de las estudiantes asistentes que pidió no ser identificada.



Pese a ello, el Gobierno anunció que se realizarán más encuentros como este, los cuales se espera que se realicen en todas las regiones del país. La siguiente será la próxima semana en la ciudad de Cali, y será encabezada por el presidente.



