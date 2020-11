Así avanza la jornada de manifestaciones convocada para este jueves

El Comité Nacional del Paro convocó este jueves a manifestaciones pacíficas en todo el país de las que harán parte organizaciones sociales, sindicales, indígenas, estudiantiles, de mujeres, afro, productores campesinos y agrarios.



10:11 a.m. Fecode responde a críticas

Este jueves, Fecode respondió a las críticas de algunos sectores que aseguran que el paro es pretexto de los docentes para no trabajar, y que su posición de salir a las calles y a su vez negarse a regresar a las aulas por motivos de salud es contradictoria.



“Desde Fecode no hemos parado de trabajar. Los maestros y maestras del país desde que inició la pandemia no han parado de desarrollar actividades pedagógicas, incluso trabajando más horas de lo que solían hacer presencialmente”, dijo a EL TIEMPO Nelson Alarcón, presidente de la organización.



Y añadió: “Los maestros estamos listos para regresar. Quien no está listo es el gobierno nacional. ¿Dónde están los recursos para las 43.000 sedes del país? Se anunciaron 92.000 millones de pesos, y eso no son mucho más de 2 millones de pesos por sede. Salimos a las calles porque nos quieren imponer a profesores, padres y estudiantes un regreso a clase sin las condiciones mínimas, porque no se quieren sentar a hablar con nosotros y no tenemos más opción que la protesta pacífica.

9:29 a.m. Protestas en Arauca

La Central Unitaria de Trabajadores informó que campesinos y organizaciones sociales realizan un plantón a esta hora frente a la Fiscalía.

Campesinos/as y diferentes organizaciones sociales explican las razones del #ParoNacional y la visita cultural a la gobernación de #Arauca y plantón en la @FiscaliaCol

exigiendo la libertad de los líderes sociales. #ParoNacional19N



Fotos: @CNA_Colombia pic.twitter.com/OdMzZ7EBin — CUT Colombia (@cutcolombia) November 19, 2020

9:01 a.m. Bloqueos en Metrocali

La empresa de transporte Metrocali informa que se presenta bloqueo en la Cl. 5 con Cr. 34. Debido a esto las rutas T31 - E37- T47B - T57A- E21 Autobús presentan desvíos.

⚠#ATENCIÓN⚠

Se presenta bloqueo en la Cl. 5 con Cr. 34, debido a esto las rutas T31 - E37- T47B - T57A- E21🚌 presentan desvíos. #DESVÍOS

S-N : después de atender la estación Unidad Deportiva toman la Cr. 44 hasta la Cl. 9 para retomar su recorrido en la estación San Bosco. — METROCALI (@METROCALI) November 19, 2020

8:58 Asociación Colombiana de Empleados Bancarios marcha en Santa Marta

Aceb Santa Marta en el #ParoNacional por la negociación del Pliego de Emergencia, por la paz, la vida, la democracia, en contra del Decreto 1174 y el proyecto de Ley 010 @PedroMa27320700 @CelmiraGutirre1 @acebcali @ctccolombia @uniamericas pic.twitter.com/YBVThK4Mtt — aceb (@acebnacional) November 19, 2020

8:43 a.m. Fecode hace llamado al Gobierno

Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) hizo un llamado en sus redes sociales al Gobierno Nacional para "escuchar a los colombianos, dialogar y responder a sus exigencias".

La respuesta a los paros, movilizaciones y, en general, al justificado descontento ciudadano no es estigmatización, ni represión, ni la omisión. El gobierno de Duque debe escuchar a los colombianos, dialogar y responder a sus exigencias. — fecode (@fecode) November 19, 2020

8:38 a.m. Trabajadores de Cartagena marchan en la Zona Industrial

La Central Unitaria de Trabajadores informó de las primeras manifestaciones en Cartagena que se presentan en la Zona Industrial de Mamonal.

Desde las primeras horas de la mañana #ParoNacional19N Trabajadores de #Cartagena marchan en la Zona Industrial de Mamonal.



¡Duque ni dialoga, ni escucha! pic.twitter.com/S7XpTzCh79 — CUT Colombia (@cutcolombia) November 19, 2020

8:25 a.m. Avanzan manifestaciones en Bogotá

En la autopista sur con carrera 70 ya se pueden ver grupos de personas marchando con carteles por uno de los carriles. Se mantiene el flujo vehicular.

Autopista sur con carrera 70 Foto: Héctor Fabio Zamora Autopista sur con carrera 70 Foto: Héctor Fabio Zamora Autopista sur con carrera 70 Foto: Héctor Fabio Zamora Autopista sur con carrera 70 Foto: Héctor Fabio Zamora

8:18 a.m. Marchas en corredor Cali - Jamundí

En Cali, en el norte de la Ciudad, en el coredor Cali-Jamundía, sector Sameco, ya se pueden encontrar manifestantes con banderas. Se presentan bloqueos vehiculares.

8:00 a.m. Se presentan bloqueos en puente Juanchito, en Cali

Diferentes organizaciones reportan de bloqueos en el puente Juanchito desde tempranas horas. Los caleños madrugaron a concentrarse en diferentes lugares.

ya desde diferentes ciudades, la indignación que genera un mal gobierno, se toma las calles | Puente de Juanchito Cali Valle del Cauca en #ParoNacional pic.twitter.com/dOITyJ5KsU — Congreso de los Pueblos (@C_Pueblos) November 19, 2020

7:30 a.m. Empiezan las concentraciones en Bogotá

En el Portal del Sur ya se pueden evidenciar concentraciones. Los marchantes se alistan para salir del punto a las 8 am.

Manifestaciones desde el Portal del Sur para este 19 de noviembre. Foto: Edwin Súa, periodista Citytv

Puntos de concentración

Bogotá

El gremio de maestros aseguró que a las 9:00 a. m. comenzará la movilización desde el Parque Nacional y se dirigirá hacia la plaza de Bolíva



El partido Farc aseguró que se une al paro nacional y estarán este jueves desde las 6 a. m. en el Portal del Sur y se dirigirán hacia Portabaco (Calle 57z Sur #75d-10).



Sobre las 9 a. m. también estarán en la sede de Ecopetrol ubicada en la carrera 13 #36-24 en el sector de Chapinero. Desde ahí desplazarán hacia la Plaza de Bolívar.



Arauca

9:00 a. m. Sedes de Asodar



Armenia

9:00 a. m. Coliseo del Café



Barranquilla

9:00 a. m. Parque Esthercita Forero / Calle 74 cra 46-Alcaldía de Barranquilla.



Bucaramanga

2:00 p. m. La movilización iniciará hacia las dos de la tarde desde la Puerta del Sol y el punto de llegada frente a la Gobernación de Santander. Además, habrá otro punto de concentración que será el parque San Pío.



Cali

5:00 a. m. Estación de gasolina Texaco, pasando el puente de Sameco K1, sentido Cali – Yumbo



Cartagena

8:00 a. m.- Plantón Gobernación de Bolívar, Clínica de maternidad Rafael Calvo y en la Casa del Niño. Concentración Castillo San Felipe 10:00 a. m.



Cúcuta

9:00 a. m.- Parque Simón Bolívar -Parque Santander



Florencia

9:00 a. m. Glorieta los Colonos - Parque Santander



Guaviare

9:30 a. m. Gobernación de Guaviare- Tarima La Palabra



Ibagué

9:00 a. m. Boquerón- Casa del Maestro



Manizales

10:00 a. m. Parque de la Mujer- Plaza de Bolívar



Medellín

9:00 a. m. Parque de los Deseos- Parque de las Luces



Montería

8:30 a. m. Plaza Roja P5 - Parque Laureano Gómez



Pasto

9:00 a. m. Sur Chapal y Norte Chapultepec h Plaza de Nariño



Pereira

2:00 p. m. La Romelia, Dosquebradas- Plaza de Bolívar



Popayán

8:00 a. m. Bomba Traslambo. Salida al Tambo



Quibdó

​9:00 a. m. Parque del Centenario



Riohacha

8:00 a. m. Parque Simón Bolívar - Parque Almirante padilla, frente a la alcaldía Municipal de Riohacha



Santa Marta

​8:00 a. m. Frente a la Universidad Cooperativa de Colombia - Parque de Bolívar



Tunja

9:00 a. m. Glorieta Norte y plaza de mercado Sogamoso



Valledupar

8:00 a. m. Plazoleta del Sena Administrativo- Gobernación del Cesar



Villavicencio

​9:00 a. m. Centro de Industria y servicios del Meta, Sena frente al c.c. Viva - Plaza Los Libertadores”



Yopal

9:00 a. m. Aeropuerto El Alcaraván - Gobernación.



