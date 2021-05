Polémica por falsa presión de rector de Los Andes a favor de marchas

El rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, volvió a ser tendencia en Twitter este jueves a raíz de un trino compartido por Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, en la cuenta que tiene en esta red social.



“Comunidad me envía: ‘Será cierto que el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria Uribe, nacido en Santiago de Chile (25-06-1966), precandidato de César Gaviria Trujillo a la Presidencia de la República, está presionando a los estudiantes para que salgan a las calles a apoyar el paro y, así, seguir destruyendo a la ciudad?'"



Comunidad me envía pic.twitter.com/H3NyEznBbM — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) May 6, 2021

Paola Holguín, senadora del Centro Democrático.

La publicación de la senadora generó una marea de críticas de usuarios, incluidos miembros de la comunidad uniandina, que aseguran que se trata de una información falsa.



Uno de ellos (@gaperezmo) señaló: "Yo si me pregunto si este tipo de tuits realmente aporta al debate o si por el contrario polariza y desvía la atención de lo realmente importante que es lograr acuerdos para reactivar el funcionamiento del país. Para ser una representante de la ciudadanía realmente no aporta".



En otro trino, @amayadaniell señaló: "Para darle respuesta: No, no es cierto. Soy estudiante uniandino y no me he sentido presionado en ningún momento por las comunicaciones del rector. He visto el apoyo a un pensamiento y actuación libre. Por favor no más división y desinformación".



A su vez, @maryjoelara dijo: "Respetuosamente le sugiero senadora si tiene dudas directamente hable con el rector. No hace falta en medios así sea haciéndose una pregunta, generar más controversia que deriva en violencia. Mi hijo está en Los Andes y no han recibido presiones del rector".

Respetuosamente le sugiero senadora si tiene dudas directamente hablé con el rector. No hace falta en medios así sea haciéndose una pregunta, generar más controversia que deriva en violencia. Mi hijo está en Los Andes y no han recibido presiones del rector — Mariajosé Lara (@maryjoelara) May 6, 2021

EL TIEMPO consultó a la Universidad sobre el tema y desde allí se aclaró que la postura institucional frente al paro y las movilizaciones está contenida en los comunicados emitidos en los últimos días, y que están suscritos por directivos de Los Andes, encabezados por Alejandro Gaviria. Y que todo aquello que se presente como postura institucional fuera de los mismos, no es real.



En uno de los comunicados, publicado ayer, la Universidad da cuenta de los resultados de la asamblea estudiantil de pregrado y las asambleas estudiantiles de pregrado de cada una de sus facultades, celebradas entre lunes y martes de esta semana.



Durante las mismas se debatieron abiertamente solicitudes hechas por estudiantes y profesores frente a las posibilidades de la Universidad frente al paro; entre ellas se cuentan irse a paro, cesar completamente las actividades, que haya una mayor flexibilidad académica sin cancelación de clases, anormalidad académica y la declaratoria de asamblea permanente.



Frente al resultado de las discusiones y las votaciones, la Universidad señaló en el comunicado que “es respetuosa de la voluntad de algunos estudiantes y profesores en cuanto al ejercicio del derecho a la protesta. De la misma manera, queremos respetar y atender las necesidades de aquellos estudiantes que quieren ejercer su derecho a la educación y continuar con sus actividades académicas”.



Dicho esto, reiteró que seguirán aplicándose medidas anunciadas el 3 de mayo, como la no cancelación de clases, pero con la solicitud al cuerpo profesoral de profundizar la flexibilidad académica y aportar desde sus espacios pedagógicos al diálogo con los estudiantes “acerca de los temas de relevancia que están en discusión en el país”.



Teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el país, también se decidió que “no es prioritario ni indispensable hacer evaluaciones esta semana, incluyendo evaluación por asistencia”. Incluso, se formularán ajustes razonables en caso de evaluaciones excepcionales, para no afectar el derecho de los estudiantes a participar en las marchas.



Entre otros puntos se hizo a la flexibilidad académica dentro de la universidad “y apoyar la tarea misional de afianzar en (los estudiantes) la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno (Misión Uniandes)”.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

