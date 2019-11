El jueves, 21 de noviembre, está programado un paro nacional convocado por sindicatos, jubilados, profesores de colegios públicos y estudiantes de universidades públicas y privadas.

El supuesto deterioro en las pensiones y salarios, y el cumplimiento de los acuerdos de los estudiantes con el Gobierno, son los principales 'ganchos' para apoyar las movilizaciones de este jueves. Los organizadores del paro ya dieron a conocer los horarios, puntos de encuentro y rutas de movilizaciones.

En Bogotá

En la capital la jornada iniciará entre las 8:30 y 9:00 de la mañana en siete puntos de concentración. Se tiene planeado culminar la movilización en la Plaza de Bolívar en horas de la tarde.



El principal punto de encuentro será en el Parque Nacional, ubicado en la carrera séptima con calle 39. En este lugar se concentrarán los profesores de colegios públicos adscritos a Fecode y a la Asociación Distrital de Educadores. Caminarán por la séptima hacia el sur, tomarán la carrera 13 y luego subirán por la Avenida Jiménez.



(Amplíe la información: Conozca los horarios y rutas de movilización de este jueves en Bogotá)



Otro punto de partida importante será la Gobernación de Cundinamarca, situada en la calle 26 número 51-53. En este lugar se reunirán los docentes de Cundinamarca, quienes se movilizarán por la calle 26, subirán por la carrera 13 y se encontrarán con la marcha de Fecode en la carrera séptima.

Los trabajadores sindicales, entre tanto, se reunirán en diferentes partes de la capital. Por ejemplo, un punto será el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carrera 10 #1 -59 sur. Desde allí, caminarán por la avenida Primero de Mayo, después tomarán la autopista sur y enseguida la avenida NQS hacia el sur hasta llegar a la calle 19, en el centro de Bogotá.



(Le puede interesar: Boyacá hace compromiso para paro sin Esmad ni encapuchados)



El Sena de la carrera 10 con primero de mayo y Plaza La Hoja (Cra. 32 #19A-39) serán otros dos escenarios de encuentro. Quienes marcharán desde estos puntos lo harán hasta la calle 19 y subirán hasta la Plaza de Bolívar.



Los estudiantes todavía no han dado a conocer sus rutas de movilización; sin embargo, se tiene previsto que los jóvenes, tanto de públicas como privadas, se concentrarán en la Universidad Nacional, justo en la carrera 45 N° 26-85.

En Medellín y el Eje Cafetero

Las movilizaciones en la capital de Antioquia comenzarán hacia las 9 de la mañana, en el Parque de Las Luces, desde donde saldrá una gran marcha hasta el corazón de la ciudad, lugar en el que confluirán otras marchas desde distintos puntos.



Una de las marchas será con estudiantes de distintas instituciones de educación superior, que se irán encontrando en el camino para llegar hasta el Parque de Las Luces, a eso de las 10:30 a. m.



(Amplíe la información: Este será el recorrido de la marcha del 21 de noviembre en Medellín)



Hasta el momento, han decidido que desde este parque marcharán por la calle San Juan y tomarán la avenida Oriental. En la avenida Oriental con La Playa esperan hacer un gran plantón. Aún no han definido cómo seguiría el recorrido y dónde va a culminar. Se espera que, en asamblea, los estudiantes universitarios tomen esta decisión.



En Manizales se anunciaron dos puntos de encuentro: el Parque de Agua y el conocido arco de la Universidad Nacional. Ambas marchas, convocadas por los sindicatos y los universitarios, respectivamente, iniciarán a las 8:00 a. m. y se encontrarán en el Parque de la Mujer para dirigirse hacia la Plaza de Bolívar.



(Lea también: Estos son los puntos de encuentro del paro del 21N en el Eje Cafetero)



En Armenia, a partir de las 8:30 a. m., la comunidad académica se se reunirá en las instalaciones de la Universidad del Quindío. No obstante, la concentración principal y otras actividades donde participarán los gremios, sindicatos y sectores sociales, será a partir de las 9:00 a. m. en la Plaza de Bolívar y en el mirador de La Secreta.



Finalmente, en la capital de Risaralda se prepara para una jornada de movilizaciones que iniciará a las 8:30 a.m. Los puntos de concentración serán La Romelia, Mercasa y San Luis.



Se espera que a las 2:00 p. m. salga otra movilización hacia la Plaza de Bolívar de Pereira. Allí habrán actividades artísticas y culturales.



La Policía de Risaralda precisó por su parte que el departamento ya fue determinado el plan estratégico con el que se buscará garantizar la seguridad de los manifestantes durante la jornada de mañana. También, se aclaró que el departamento no estará militarizado.

En Barranquilla

En la capital del Atlántico una de las marchas partirá desde la Universidad Autónoma, que se desplegará por la carrera 46 hasta llegar al Paseo Bolívar. La otra partirá desde el sector de Rebolo (Rincón Latino) y llegará al mismo lugar.



La otra marcha saldrá desde el Parque Esthercita Forero, en la carrera 43 con calle 74, y culminará de igual manera en el Paseo Bolívar.



(Le sugerimos: Todo lo que debe saber sobre el paro nacional si está en Barranquilla)



“Invitar a la ciudadanía, claro que marche, pero no queremos que hayan hechos vandálicos y si esto llegara a suceder lógicamente actuaremos. Marchemos en paz, en tranquilidad. Las Fuerzas Militares y de Policía estamos dispuestos a generar ese acompañamiento. Pedirle al buen ciudadano que denuncien hechos delincuenciales”, precisó el general Mariano Botero Coy, comandante de la Regional número 8 de la Policía.



Se conoció que habrá un dispositivo preventivo en la Plaza de la Paz y en cada una de las estaciones de Transmetro para evitar que sean vandalizados por personas infiltradas.



Cerca de 8 mil 200 hombres cuidarán las marchas en Atlántico, departamento en el que se contempla la Ley Seca durante y después de las marchas.

En Bucaramanga

La Gobernación de Santander anunció que esperan manifestaciones en ocho de los 87 municipios del departamento. Bucaramanga, Barrancabermeja, Barbosa, San Gil, Socorro, Cimitarra, Málaga y Sabana de Torres serán epicentros de plantones y marchas mañana jueves 21 de noviembre.



Por lo que hay 1.500 uniformados adscritos a la Policía Nacional para garantizar la seguridad y orden público. Además habilitaron 18 puntos de acompañamiento antidisturbios.



(Le sugerimos: Este será el recorrido de la marcha del 21 de noviembre en Bucaramanga)



Los manifestantes de Bucaramanga se concentrarán desde las 7: 30 a. m. en tres puntos clave de la ciudad: Puerta del Sol, la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Hospital Universitario de Santander (HUS).



Posteriormente, a las 2: 00 p.m., saldrán marchas desde estos mismos tres puntos en dirección a la Gobernación de Santander. Tanto la marcha que tiene como punto de partida la UIS como la de la Puerta del Sol se tomarán primero la carrera 27 para luego extenderse por la calle 36; en el caso del punto de la HUS, los ciudadanos pasarán por la carrera 33, hasta llegar también a la calle 36. Tras converger en una misma vía, las tres marchas se dirigirán juntas hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán para allí hacer un masivo plantón.No habrá clases en los colegios adscritos a la Secretaría de Educación de Santander y Bucaramanga.

Las marchas del 21 de noviembre convocan a diversos sectores en el territorio nacional. Foto: Alexis Múnera

En Cali

En la capital del Valle, la gran movilización y el paro programados recorrerá la tradicional calle Quinta, una de las principales vías arterias de la ciudad, hasta la plazoleta de San Francisco, en el centro de la ciudad. La jornada de movilización empezará entre las 8 y 9 de la mañana.



(Amplíe la información: Así será el recorrido de marcha en Cali por paro del 21 de noviembre)



Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la Secretaría de Movilidad de la capital de la región, así como la Policía y el Ejército estarán atentos a cualquier anomalía en esta manifestación que es permitida y la cual se espera sea pacífica.



la Secretaría de Movilidad municipal indicaron que seguirán los operativos para velar por las normas de tránsito tanto en esta zona de la Quinta, en el centro y en otros sectores de Cali.



Entre tanto, miembros de la Universidad del Valle, así como del Sena y centrales obreras anunciaron participar saliendo desde las instalaciones. Reiteraron su rechazo hacia las posibles reformas laboral, tributaria y pensional del Gobierno Nacional.



También participarán integrantes del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), quienes, además, señalaron amenazas en contra de algunos de sus miembros.

EDUCACIÓN Y NACIÓN