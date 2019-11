En vivo: en Bogotá hay varias estaciones de TM afectadas por bloqueos

Este jueves, 21 de noviembre, está programado un paro nacional convocado por sindicatos, jubilados, profesores de colegios públicos y estudiantes de universidades públicas y privadas.

El supuesto deterioro en las pensiones y salarios, y el cumplimiento de los acuerdos de los estudiantes con el Gobierno, son los principales 'ganchos' para apoyar las movilizaciones.



Aquí le contamos, minuto a minuto, todo lo relacionado con las movilizaciones ne Bogotá y las principales ciudades del país.



División entre estudiantes en Bogotá por ruta de marchas

Los movimientos estudiantiles no están de acuerdo en sus rutas de movilización. Unees, uno de los movimientos más grandes, dice que marchará hasta el Aeropuerto el Dorado. "La Secretaria de Bogotá dijo que no nos lo permitirá, pero no nos importa, llegaremos hasta el aeropuerto", advierte Valentina Ávila, delegada de la Unees.



Mientras tanto, voceros de Acrees señalan que el objetivo es preservar el bienestar de los manifestantes y por eso señalan que se movilizarán por otro ruta. "Tomaremos la 26 y luego la 68 al norte. Llegaremos a la 80 y luego tomaremos la 30 hacia al oriente para llegar a la Universidad Nacional", indica José Cárdenas, líder estudiantil de Acrees.

Preocupación en TransMilenio por artefactos para pinchar llantas

Operadores están reportando que sobre toda la carrera 68 al norte, desde la 13 hasta la calle 26 encuentran estos artefactos para pinchar los móviles.

Se reportan artefactos para pinchar móviles en la carrera 68. Foto: Cortesía: Rodrigo López

Empiezan las concentraciones en Bucaramanga

En Bucaramanga se comienzan a concentrar los ciudadanos en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Este es uno de los puntos desde donde saldrá la manifestación a las 2 de la tarde.



En Santander también se estará marchando por la defensa del Páramo de Santurbán y las autoridades anunciaron que hay 1.500 uniformados adscritos a la Policía Nacional para garantizar la seguridad y el orden público.

#ParoNacional21deNoviembre | En vivo: en Bucaramanga se empiezan a concentrar los ciudadanos en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Video: María Alejandra Rodríguezhttps://t.co/2TDr61fuDS pic.twitter.com/ovfe8EO8PV — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) November 21, 2019

Chía se une al paro nacional

Durante aproximadamente una hora el servicio de transporte del municipio aledaño no funcionó. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar. Mantienen conversación con conductores en las instalaciones del terminal.



Los ciudadanos están llegando al parque principal de Chía para hacer plantón frente a la Alcaldía.

Primera declaración del Gobierno sobre las marchas

Esta mañana la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, estuvo en el PMU, y reiteró que el gobierno del presidente Iván Duque garantiza el derecho a la protesta pacífica, y que garantiza “la vida, honra y bienes tanto de quienes participen en la misma, como de los terceros que no lo hagan”.



La funcionaria señaló que no se toleraran hechos de violencia, y que los que se registren serán repelidos con toda la fuerza del Estado.

Bloqueos en el portales Suba y Usme

Se mantienen bloqueos en la entrada vehicular del portal. Se detiene la flota y se cancela alimentación. Flota troncal realiza retornos en estación Puente Largo. También se deja de atender el portal Usme.



Se dejan de atender estaciones: Niza, Av. Boyacá, Gratamira, 21 Ángeles, Transversal 91, Campiña y Portal Suba. Adicionalmente, se dejan de atender estaciones Santa Librada, Molinos, Consuelo y Socorro

Arrancan las marchas en Medellín

Estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Nacional se concentran para salir hacia el punto de encuentro en Punto Cero. Con banderas, pancartas, arengas y cantos empezaron la manifestación.

En vivo: multitudinaria marcha ya se toma las calles de Medellín https://t.co/R4H4j5aQnT pic.twitter.com/4WGsxEV7fC — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) November 21, 2019

Sigue colapsando el servicio de Transmilenio en Bogotá

Por ahora no se está prestando el servicio en las estaciones Country Sur, Primero de Mayo, Ciudad Jardín, Policarpa y San Bernardo al norte, que son las más cercanas al portal.

#Paro21DeNoviembre Así luce a esta hora la carrera décima en el sur por marcha. Parálisis de la torncal. pic.twitter.com/94myQre1OI — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) 21 de noviembre de 2019

Hay quema de llantas en vías de Cali

En Cali el paro comienza a generar problemas de movilidad. En la estación Universidades del MIO hay bloqueos de las vías por parte de manifestantes. Unos metros más adelante, en las vías aledañas a la Universidad del Valle, también hay concentraciones de estudiantes y bloqueos de las vías.



En el sector de Sameco, unas 500 personas bloquean las vías, donde han quemado llantas. Sobre las salidas a Yumbo y Palmira también hay bloqueos.

Ya se presentan disturbios en Bogotá

En la calle 27 sur con carrera 10 ya se presentan enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Usuarios de Transmilenio han debido desocupar los vehículos y seguir su camino a pie.



También, se presentan bloqueos intermitentes en la autopista sur- sector de El Perdomo sentido sur norte y la troncal de la Carrera 10 no está funcionando.

Cerrado el portal 20 de julio

A horas del inicio inicial de las movilizaciones en la capital, hay bloqueos a la salida del portal 20 de Julio. Vehículos impiden la salida de los móviles en semáforos llegando a la carrera décima en sentido sur-norte.



Para facilitar la operación de la troncal, se están realizando retornos en la estación Bicentenario (altura de la calle sexta con carrera décima).



Cerradas las estaciones Portal 20 de Julio y estaciones Country, Primero de Mayo, Ciudad Jardín, Policarpa y San Bernardo, Bicentenario, San Victorino, Las Nieves y San Diego. Flota troncal retorna en Museo Nacional Y Tercer Milenio.