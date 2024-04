Universidad Nacional: qué viene para la institución tras el anuncio del paro estudiantil

Luego de que el movimiento estudiantil y parte del profesoral de la Universidad Nacional anunciara que entraba en paro indefinido en rechazo a la designación de José Ismael Peña como rector de la institución, los ánimos al interior del centro universitario volvieron a calentarse.

Ahora, por medio de un documento que conoció EL TIEMPO, los estudiantes dieron a conocer sus pretensiones para este nuevo paro, que si bien inició como una respuesta a la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) de seleccionar a Peña por encima de Leopoldo Múnera, el aspirante con más votos en la consulta previa, ahora suma otras exigencias.

“Ante la más reciente muestra de antidemocracia y desconocimiento de la comunidad universitaria, nos reunimos de nuevo en asamblea triestamentaria con una convicción profunda y un propósito claro: defender nuestro legítimo lugar en la toma de decisiones de nuestra alma máter”, se lee en la comunicación, que fue resultado de varias horas de discusión entre miles de personas que se dieron cita ayer miércoles 3 de abril en el auditorio León de Greiff de la Unal.

De esta forma, el pliego de peticiones de lo que el movimiento cataloga como su declaración política, parte precisamente de la pretensión de que Múnera sea rector, así como el desconocimiento de la designación de Peña.

“El rechazo contundente que hemos manifestado hacia la decisión ilegítima del CSU al elegir a Ismael Peña como rector de la Unal se fortalece hoy con una exigencia clara al Gobierno Nacional y al CSU: respetar la consulta realizada al estamento profesoral, estudiantil y comunidad egresada el 12 de marzo”, sostiene el documento.

Y agrega: “No queremos simplemente una nueva elección. ¡Exigimos respeto por la voluntad expresada en la consulta y la designación como rector de quien obtuvo la mayoría de votos de todos los estamentos consultados, el profesor Leopoldo Múnera! No por un personalismo, sino porque votamos por una propuesta para consolidar una universidad democrática, pública, nacional y deliberante”.

Cabe recordar que en dicha consulta Múnera obtuvo el 36 por ciento de los votos, ocupando el primer lugar, mientras que peña recibió el 8 por ciento, quedando en el tercer lugar.

Sin embargo, también es importante señalar que, de acuerdo con los estatutos de la Universidad Nacional, la elección del rector está en manos de los ocho miembros del CSU, quienes son los que eligen entre los finalistas que salen del proceso de consulta.

Los resultados de la consulta, por su parte, no son vinculantes de acuerdo con los estatutos, es decir, si bien sirve para conocer la voluntad de los estudiantes, profesores y egresados, el CSU no está obligado a acoger estas votaciones como si se tratara de una elección por voto directo.

Otras exigencias

Compartir José Ismael Peña, designado rector de la Universidad Nacional Foto:Universidad Nacional

De acuerdo con los representantes del paro, exigen otras razones para este cese de actividades académicas indefinidas. Una de ellas tiene que ver precisamente con el lamentable estado en la infraestructura de algunas instalaciones.

“La sociedad colombiana ha sido testigo de cómo la infraestructura de nuestra universidad ha sufrido el abandono por parte del Estado y la agudización de la desfinanciación de la educación superior a través de la aplicación de la Ley 30 de 1992”, dice el documento.

Y agrega: “Hoy, nuevamente varios de nuestros edificios se están cayendo, tal es el caso de los edificios de Química Farmacéutica y del Instituto de Ciencias Naturales, otros tienen grandes falencias que impiden el bienestar adecuado en nuestras actividades académicas, como en el Conservatorio de Música”.

Una estructura que viene presentando desde hace años numerosas fallas. Las grietas son evidentes en diferentes muros, las goteras e incluso el desprendimiento de muros enteros que hoy se sostienen prácticamente de nada.

Antes de que se diera la designación de rector, Jesús Becerra Camargo, director del departamento de Farmacia había anunciado la suspensión de las actividades académicas “ante la eventual falta de garantías y la delicada situación de la infraestructura del edificio, en ausencia de una respuesta institucional por parte de las directivas de la sede Bogotá para establecer un plan de contingencia… exhorto a la comunidad del Departamento, incluyendo estudiantes, profesores y trabajadores, a que consideren el riesgo al que están expuestos”.

De acuerdo con los convocantes del paro, estas no son las únicas condiciones de infraestructura alarmantes. “denunciamos la precariedad de la sede Tumaco, donde se están dando clases en contenedores, y no se cuenta con espacios dignos para estudiar, aun cuando la primera fase debía estar disponible en el 2019, a hoy la donación de 12 millones de euros corre el riesgo de perderse, ya que la administración de la universidad no ha adelantado los trámites de la contratación”.

Grietas y humedad en el Edificio de Farmacia de la Universidad Nacional. Foto:Cortesía Compartir

Ante esto, los estudiantes exigen “que se adelanten las acciones administrativas para hacer efectiva la contratación de la obra de la sede Tumaco para antes del 19 de abril y garantizar la donación por parte de Países Bajos, así mismo exigimos se realice la inyección presupuestal necesaria para iniciar la construcción de los nuevos edificios (Química Farmaceútica e Instituto de Ciencias Naturales) de la sede Bogotá”.

Finalmente, los estudiantes pidieron revertir una serie de reformas adelantadas por la administración de la rectora Dolly Montoya que consideran “lesivas para el bienestar universitario, para el ejercicio de la organización estudiantil y la protesta”.

¿Qué viene con el paro estudiantil?

La convocatoria a paro viene acompañada de una serie de acciones anunciadas por el movimiento estudiantil. En primer lugar, se convoca a un “Carnaval por la Educación” el próximo jueves 11 de abril, una movilización que espera sumar apoyos de otras universidades.

Lo mismo ocurrirá el jueves 18 de abril, con otra marcha en la que la exigencia será “la participación real y crítica en las reformas a la ley de educación, la democracia universitaria y las reformas en los claustros”.

Finalmente, se convoca a un encuentro nacional de estudiantes para los días 25, 26 y 27 de abril en la sede Bogotá, que reúna a representantes de todas las sedes, en el cual se busca discutir la llamada “constituyente universitaria” con la cual se puedan cambiar los estatutos internos de la Universidad Nacional.

Este encuentro será cerrado con una gran marcha convocada para el 28 de abril.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación