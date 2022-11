Como es costumbre por estas fechas, las universidades privadas anunciaron el aumento en las matrículas para el próximo semestre.



Sin embargo, el incremento tomó por sorpresa a estudiantes de instituciones como los Andes y la Javeriana, que han salido a las calles para protestar en contra de lo que consideran desproporcionado.



Incluso, entre los grupos estudiantiles, se ha hablado de un posible paro.



Frent5e a este panorama, directivos de universidades como los Andes y la Javeriana han tomado la palabra para argumentar el motivo del alza.



En diálogo con Blu Radio, la rectora de los Andes, Raquel Bernal, señaló que el 70 por ciento de lo que recibe la universidad se destina al pago de nómina, que incluye a 750 docentes de planta, de los cuales un 76 % tienen doctorado, lo que calificó como sinónimo de calidad.



En el mismo sentido, el padre Luis Felipe Gómez, rector de la Universidad Javeriana, señaló: "Si preguntan por el 1,4 por ciento restante del aumento, respondo que tengo que pagar salarios a los profesores".



Gómez se refiere al 1,4 por ciento adicional al 12 por ciento del aumento, que se establece con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el tope recomendado por el Ministerio de Educación.

Diálogo con el ministro de Educación

Alejandro Gaviria, ministro de Educación, hizo un llamado a no aumentar los precios por encima del IPC. Foto: EL TIEMPO

En este mismo espacio radial, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se sostuvo en la recomendación que ha hecho a las universidades privadas: no incrementar el costo de las matrículas por encima del IPC.



Además, reveló que mañana viernes 18 de noviembre se reunirá con algunos rectores de las instituciones de educación superior para abordar el tema. Aún se desconoce cuáles directivos harán parte de este diálogo.



"Creo que las universidades deberían entender el momento difícil, coyuntural y económico del país y no deben haber aumentos reales en las matrículas universitarias en Colombia. Eso es una recomendación, las universidades podrían en algún caso esgrimir algún tipo de razones, pero considero que ese caso debería ser la excepción, no la regla", dijo Gaviria en entrevista con Blu Radio.



Cabe aclarar que en el caso de las universidades no existe un tope respecto al incremento anual de las matrículas, como sí lo puede establecer el Ministerio de Educación en los colegios, y las instituciones son libres de establecer los incrementos.



