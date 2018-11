Paro estudiantil: ¿El mayor reto de Duque en el sector educación?

Se cumplen 100 días del gobierno de Iván Duque y al mismo tiempo estudiantes y profesores de instituciones de educación pública superior completan un mes de paro nacional.



Si bien la crisis en ese sector viene gestándose desde hace aproximadamente 25 años, los expertos apuntan a que el paro nacional es uno de los mayores retos que tiene actualmente el mandatario en el sector educación.

En el último mes, el país ha sido testigo de más de cinco movilizaciones estudiantiles en donde los jóvenes le solicitan al Gobierno alrededor de 500.000 millones de pesos para que las universidades públicas puedan terminar el año en curso. Sin embargo, Duque ha sido enfático al decir que no hay más dinero del que ya fue asignado e instó a los estudiantes a retomar la mesa de negociación con la ministra de Educación María Victoria Angulo.



Según el Sistema Universitario Estatal, las universidades públicas tienen un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones de pesos y 15 billones de inversión.



Mientras tanto, los jóvenes le han solicitado una cita al Presidente para hablar con él y encontrar una solución a la crisis financiera que atraviesan las instituciones educativas. Al cierre de esta edición, ese encuentro todavía no se ha pactado y los estudiantes y profesores siguen sosteniendo el paro nacional que se adelanta desde el 11 de octubre.

De hecho, en una reciente encuesta que adelantó la Universidad Nacional para conocer la opinión de la comunidad académica sobre el cese de actividades, el 69,43 por ciento (19.255) de los estudiantes respondió que no está de acuerdo en retomar las clases, frente a un 30,56 por ciento (8.475) que respondió que sí quería volver a los salones de clases.



Cifras de la Dolly Montoya, rectora de esa universidad, revelan que por cada día de paro se pierden aproximadamente 2.000 millones de pesos. Ella les dio un ultimátum a sus estudiantes para retomar las clases este 13 de noviembre, de lo contrario afirmó que el semestre se podría aplazar.



Los expertos aplauden que las movilizaciones hayan logrado los acuerdos que se trazaron entre Iván Duque y los rectores de las universidades públicas; sin embargo, dicen que el “gran pecado” del mandatario fue no incluir a los estudiantes en esos pactos.



“El tema de las movilizaciones resolvió una victoria temprana, que fue el acuerdo del Gobierno con los rectores. Esto es importante porque introduce reformas en el esquema de financiación al incrementarle unos puntos y no por inflación. Pero Duque cometió un error garrafal al no incluir en esa negociación a los estudiantes”, apuntó Ángel Pérez Martínez, profesor y asesor en educación.



Para el especialista, la crisis que está viviendo la educación pública superior es una ‘papa caliente’ para el gobierno. “Los colombianos deberíamos aceptar que al sector educativo le falta plata. Hay bastante evidencia cuando comparamos lo que invertimos en promedio por estudiante frente a otros países latinoamericanos de la Ocde aún estamos muy bajos. En algunos casos hay diferencias de 300 o 400 por ciento”.



Para el director del Instituto Merani, Julián de Zubiría, esta crisis estalló justo en el cambio de gobierno porque “la situación es totalmente crítica”.



“La crisis financiera de las universidades oficiales viene gestándose hace 25 años. Llegamos a una situación totalmente crítica cuando se cayeron los techos de la facultad de arquitectura y cuando la facultad de cine de la Nacional, parece un tugurio. Si eso pasa en la mejor universidad del país, qué no está pasando en las universidades regionales. Tocamos fondo en la situación de la infraestructura de las universidades oficiales del país”, señaló Zubiría.



Agregó que: “Los jóvenes no están probando al Presidente. Sencillamente la crisis de las universidades se hizo insostenible, ya que equivocadamente, los pocos recursos de las universidades públicas se transfirieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos hacia las 5 más importantes universidades privadas. Mientras las públicas se caían, las universidades privadas lograron que les transfirieran 4 billones de pesos. Eso es equivocado para la democracia, el desarrollo y la equidad”.



Ambos expertos coinciden en que la posible solución al paro, es que Iván Duque se siente con los jóvenes y juntos elaboren un plan.



“El presidente tiene que sentarse para escuchar y dialogar con los estudiantes. Ellos tienen unos reclamos muy justos, como el de aumentar el presupuesto para Colciencias. Somos uno de los países que menos invierte en ciencia en América Latina. Invertimos la mitad de lo que hacíamos 5 años atrás, que ya era bien poco. Una segunda reivindicación, también es muy justa: La mitad de los deudores del Icetex no pueden pagar. Los créditos del Estado no pueden funcionar como si fueran bancos de usura. Una tercera reivindicación es que se aumenten los cupos en las universidades oficiales. Si los estudiantes entienden que debe ser gradual, también tienen la razón en ella. El país debe fortalecer en recursos y calidad la educación pública”, indicó el director del Instituto Merani.



Pero él también reconoce que los estudiantes deben bajarle al tono y entender que no todas sus peticiones son viables.



“Los jóvenes también deben ceder. Algunas pretensiones son absurdas, como la de eliminar los sistemas de certificación de calidad, que sería darle un aval a las peores universidades del país. Pero sobre todo, deben entender que el acuerdo con los rectores va en la dirección correcta. Hay que reconocer que el nuevo gobierno acertó al darle un giro a la política pública en educación, que había consistido en debilitar a las universidades oficiales”.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN EDUCACIÓN