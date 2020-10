Estas serán las principales movilizaciones del paro de maestros

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) inicia este martes una nueva jornada de paro, que en esta oportunidad será de 48 horas, es decir, hasta el próximo miércoles 21 de octubre.



De acuerdo con la organización, que reúne a varios sindicatos de maestros de todo el país, el propósito de esta manifestación es mostrar su rechazo al modelo de alternancia para el regreso presencial a las aulas, que se combina con sesiones virtuales.



Así lo mencionó a EL TIEMPO Nelson Alarcón, presidente de Fecode: “Este paro no es un capricho de los maestros, ni porque no queramos trabajar. Creemos que no están las condiciones necesarias para retornar a las aulas de manera segura. Los colegios del país no cuentan con los recursos para implementar los protocolos. Necesitamos pensar en la salud de los niños, de los docentes y los trabajadores de la educación”.



De igual manera, los docentes señalan incumplimiento del Gobierno a los acuerdos pactados en 2019 que incluían, entre otras cosas, una reforma al Sistema Nacional de Participaciones.



El cese de actividades anunciado por los docentes dará inicio este martes, jornada que no contará con grandes movilizaciones sino que se desarrollará principalmente en medio de actividades virtuales como conversatorios y foros.



Sin embargo, algunas regiones contarán con caravanas, como es el caso de Armenia, donde las actividades iniciarán a las 9 a. m. en el Estadio Centenario. Lo mismo ocurrirá en Antioquia, donde las movilizaciones comenzarán en en Bello y el municipio de Caldas, hasta el Parque de las Luces, en Medellín.



En Bogotá también habrá una marcha desde la sede de la Secretaría de Educación (en la calle 26 con carrera 66) hasta las instalaciones del Ministerio de Educación (calle 43 con carrera 57) , que dará inicio también desde las 9 a. m.



Por su parte, el miércoles están previstas grandes las movilizaciones de mayor tamaño como marchas y caravanas vehiculares y plantones en las principales ciudades del país como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Cali, entre otras, en el marco del paro convocado para ese día por otros sectores de la sociedad como las centrales obreras y organizaciones estudiantiles.



REDACCIÓN EDUCACIÓN