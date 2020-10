Fecode habla de entrar 'a un paro más extenso'

Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), dijo a EL TIEMPO que el sindicato de maestros evalúa la posibilidad de extender el actual paro de maestros que dio inicio este martes 20 de octubre.



"Estamos evaluando varias posibilidades. Si el Gobierno Nacional no da respuestas concretas a nuestras propuestas, peticiones y las problemáticas que motivaron estas movilizaciones, al cumplimiento de los acuerdos firmados y pactados con Fecode el año pasado, nos veremos avocados a tomar decisiones más drásticas y un paro mucho más extenso".



De esta manera, la organización, que reúne a los principales sindicatos de educadores de todo el país, podría extender su cese de actividades más allá de las 48 horas que se anunciaron inicialmente. Sin embargo, la decisión todavía no es oficial.



De igual forma, cabe la posibilidad de que en lugar de ampliar el paro actual se convoque en las próximas semanas a un nuevo paro que podría tener mayor extensión, tal como ocurrió el año pasado.



Frente a las críticas recibidas en las últimas horas por realizar un cese de actividades con movilizaciones en medio de la actual emergencia sanitaria, Alarcón aseguró que Fecode se mantendrá enfocado en seguir con el paro hasta que sus peticiones tengan respuesta:



"Ojalá fueran críticas, pero lo que hay es una estigmatización grande hacia los maestros y maestras de Colombia, pero seguiremos adelante. Reiteramos nuestro compromiso. Le cumpliremos a los jóvenes y los niños. No hemos dejado de trabajar en esta pandemia, es más, nuestros docentes han hecho grandes esfuerzos por continuar con la prestación del servicio educativo".



En cuanto a las motivaciones de este paro, que son principalmente en rechazo al modelo de alternancia para el regreso gradual a las aulas anunciado por el Ministerio de Educación, así como la reforma al Sistema Nacional de Participaciones, el líder sindical aseguró que no ha recibido respuesta por parte del Gobierno.



"Desafortunadamente no hemos visto respuesta alguna. No solo tenemos peticiones, también tenemos propuestas importantes que no han sido evaluadas. No es que no queramos trabajar, todo lo contrario, hemos puesto sobre la mesa alternativas, pero ninguna ha sido puesta en consideración".

Marchas para este miércoles 21 de octubre

Este miércoles continuará el paro de docentes en las principales ciudades del país, manifestaciones a las que se sumarán otros sectores de la sociedad como centrales obreras, movimientos estudiantiles y, en el caso de Bogotá, la minga indígena.



Estas movilizaciones se llevarán a cabo en ciudades como Bogotá, Medellín, Armenia, Pereira, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, entre otras.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

