‘El Gobierno es el que no está listo para el regreso a clase’: Fecode

Los días 20 y 21 de octubre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) entrará de nuevo en paro. Esta nueva jornada, de acuerdo con Nelson Alarcón, presidente de la organización, se da en rechazo del regreso a clase mediante el modelo de alternancia, cuyos protocolos, emitidos la semana pasada, calificó de “insuficientes”.



En diálogo con EL TIEMPO, Alarcón aseguró que, contrario a lo que se pensó en un principio, este cese de actividades no se realizará solamente de manera virtual sino que se llevarán a cabo movilizaciones en las principales ciudades del país: “tenemos programadas 48 horas de paro. El segundo día (21 de octubre) saldremos a las calles, con todas las medidas de bioseguridad, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras”.



Desde que el Ministerio de Educación dio a conocer en junio los lineamientos para el regreso gradual a clases, Fecode se ha declarado en “desobediencia civil” y ha realizado varias jornadas de manifestaciones y paros.



De acuerdo con el líder sindical estas medidas “no son un capricho de los docentes” y considera que las decisiones tomadas por el Gobierno para garantizar la bioseguridad en las aulas no suplen las necesidades del sistema.



“Se dijo que se darían $92.000 millones para que las instituciones oficiales , pero solo se entregaron $88.000 millones. Eso repartido en todos los colegios públicos no es nada. No pueden hacer las adecuaciones para implementar los protocolos. El Gobierno debe meterse la mano en el bolsillo”, señaló.



Frente a los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud para el regreso a clase, el presidente de Fecode dijo que “los maestros sí estamos listos y preparados para el retorno a las actividades, pero el Gobierno no se ha preparado, porque se expidieron los protocolos, pero no se pueden aplicar en los colegios. Algunas instituciones privadas cuentan con las condiciones para cumplirlos, pero en los colegios públicos menos del 1 por ciento tienen este privilegio. No están las condiciones mínimas para retornar”.



También sostuvo que el sindicato ha dado propuestas para abordar el retorno a la presencialidad, pero que a la fecha no han sido tenidas en cuenta.



Finalmente, Alarcón señaló que otro motivo para salir a las calles es lo que consideran un incumpliento en los acuerdos alcanzados tras las movilizaciones masivas del año pasado: “El año anterior firmamos 36 acuerdos para la educación. Desafortunadamente hoy solo se ha cumplido el 30 por ciento de ellos. Hoy se requiere su cumplimiento y más en esta pandemia”.

Estudiantes y trabajadores se suman al paro

Tras el anuncio de Fecode, ayer las demás organizaciones que forman parte del Comité Nacional del Paro dieron a conocer que se sumarán a las manifestaciones programadas para el 21 de octubre.



De esta forma, las centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o la Confederación General del Trabajo (CGT), así como organizaciones estudiantiles como la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) anunciaron que también saldrán a las calles. Las ciudades, vías y la logística en general de estas movilizaciones serán anunciadas en los próximos días.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

