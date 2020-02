'Las amenazas a docentes en zonas de guerra son más complejas'

Para conocer la verdad de lo que ocurrió con los docentes víctimas de los ataques de grupos armados, la Comisión de Derechos Humanos de Fecode, a cargo de Martha Rocío Alfonso, presentó ante la JEP un informe exhaustivo sobre las formas de violencia que sufrieron, las regiones en las que se registraron mayores casos, presuntos responsables, etcétera.

El informe revela que entre 1986 y 2016, 3.170 docentes fueron amenazados, 1.549 desplazados, 124 sufrieron detenciones arbitrarias, 89 sufrieron hostigamientos, 40 fueron secuestros, 22 torturados, siete vivieron allanamientos ilegales, 990 fueron asesinados, 78 fueron desaparecidos y 49 sufrieron atentados con o sin lesiones.



Según los datos, en el 77 por ciento de los casos se desconoce el responsable, en casi el 17 por ciento fueron paramilitares y autodefensas y solo en un 0,7 por ciento de estos hechos, el Ejército.



Los años más letales para los docentes fueron el 2000 y el 2001, en la época en la que hubo una expansión de los paramilitares y que, según Alfonso, los ataques se concentraron en Antioquia.



En efecto, los departamentos en los que se registraron mayores casos de violencia contra los docentes fueron Antioquia, Valle del Cauca y Cesar. Zonas en las que los maestros han participado más en las movilizaciones y protestas sindicales, dicta el informe.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos en este informe?

Encontramos que habían bastantes asesinatos de maestros por diferentes causas dentro del conflicto armado: maestros asesinados en disputas territoriales, otros que protegían a sus estudiantes del reclutamiento, pero también había un tipo de asesinato por ser dirigente sindical y social.



En ese sentido, nosotros afirmamos que fue un crimen de lesa humanidad y que el Estado fue responsable por acción o omisión, ya que muchos de esos casos fueron perpetrados por el Ejército o hubo complicidad. O también las autoridades sabían de los casos de amenazas y los maestros no fueron protegidos.



¿Qué ocurre hoy con los docentes amenazados?

Los datos del años pasado nos muestran que son 715 maestros amenazados, sin contar directivos, una cifra que mucho mayor a la de años anteriores. Por ejemplo, en 2018 fue de 273 casos. Estas amenazas provienen por un grupo armado o una banda criminal.



Pero resulta que tenemos un subregistro alto, porque muchos maestros no denuncian, porque no hay garantías. Los maestros de zonas apartadas se deben trasladar hasta la Secretaría de Educación más cercana, y muchas veces no tienen cómo hacerlo.



A esto se suma la demora de los estudios que hace la Unidad Nacional de Protección para establecer si están en riesgo. Además, no toman la extorsión como un riesgo, pero resulta que si ese profesor denunció una extorsión, no puede volver a su escuela. Sí, nos preocupa mucho las amenazas a dirigentes regionales y los ejecutivos, pero la verdad es que la situación de quienes están en las zonas de guerra es muy compleja.



Por otro lado, muchas Secretarías de Educación no tienen los datos de los docentes amenazados. Entonces, este año acordamos con el Ministerio de Educación de formular una matriz para que todas las secretaria estén obligadas de entregar la información.

