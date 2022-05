La Alianza por la niñez, la Coalición contra la vinculación de niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Niñez Ya y más de 200 organizaciones de la sociedad civil demandan el cumplimiento de los derechos de la niñez en el marco del paro armado que se desarrolla en varios departamentos del país.



(Le recomendamos leer: Programa de reciclaje enfocado en los colegios recorre Colombia)



De esta forma, ante el riesgo que corren los más de dos millones de estudiantes por las acciones violentas, solicitan a las autoridades que protejan a los menores y que los actores armados dejen por fuera de los ataques que se vienen presentando a este grupo etario.

De hecho, la Defensoría del Pueblo ha informado que más de dos millones de estudiantes de Córdoba, Bolívar, Antioquia, Sucre, Chocó y Magdalena corren peligro por las acciones violentas que están ocurriendo en sus territorios, razón por la cual sus colegios han sido cerrados.

Cabe mencionar que la Institución Educativa 24 de Mayo de Cereté, en Córdoba, estuvo en riesgo por disparos, amenazas con armas e intimidación a estudiantes por parte de actores armados.



“Las autoridades respectivas deben tomar medidas inmediatas para proteger a niñas, niños y adolescentes de estos departamentos que están viendo afectados sus derechos a la integridad personal y a la educación. Los actores armados, por su parte, deben dejar fuera del conflicto a la niñez, que es víctima permanente de sus ataques”, reza el comunicado que firmaron cuatro plataformas de la sociedad civil que lideran la solicitud.



(Además: Becas Fulbright abrió nuevas fechas de inscripción)



En tal sentido, también hacen un llamado para que Colombia firme la declaración de Escuelas Seguras, que desde 2016 ha sido suscrita por 80 países para proteger a los estudiantes, profesores, escuelas y universidades de los peores efectos del conflicto armado.



De acuerdo con las organizaciones, “solo con escuelas seguras es posible garantizar a estudiantes, profesores y comunidades un entorno de aprendizaje preparado para emergencias, consecuencias psicosociales de la guerra y protección del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos armados, la violencia sexual y la trata de personas”.



Asimismo, ponen de manifiesto algunas acciones para lograr que niños y niñas lleguen y salgan de las escuelas de manera segura, entre las que se destacan ayudar con apoyo psicológico a niños y niñas que han sido víctimas de hechos violentos con el fin de ayudarles a superar los traumas, hacer comprobaciones frecuentes antes de que empiecen las clases para que los niños y las niñas no tengan miedo de asistir a la escuela, tener personal de seguridad civil autorizado que no sea parte del conflicto armado, asegurar que los recorridos que hacen niños y niñas no tengan minas ni explosivos y que no cruzan los lugares donde se ubican los grupos armados o las bases o puntos de control militares, entre otros.

Más noticias

-Colombia tiene cada vez más doctores, aunque sigue rezagada



-El innovador y exitoso método nórdico para acabar con el acoso escolar