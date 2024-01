‘Para ser buenos padres tenemos que tolerar que nos vean malos’

Su profesión es conocida: licenciada en Psicología, especialista en Crianza y escritora de un best seller. Lo que no dice en ninguna línea su curriculum es que cuando descubrió las teorías que cambiarían el rumbo de su carrera, también se daría cuenta de que no le gustaba tanto la forma en que había criado a sus hijos. Así fue como Maritchu Seitún (Argentina), hasta entonces dedicada a terapias de niños y adolescentes, comenzó a enfocarse en los padres, para orientarlos y ayudarlos a tener otra mirada de sus hijos.

¿Qué perciben los padres como novedoso de lo que comparte con ellos?



Creo que lo más novedoso hoy es la postura intermedia, que no es autoritaria solamente, pero tampoco es permisiva. Hoy los colegios están muy preocupados con lo que la gente mal llama “crianza respetuosa”, porque creen que es preguntarle al niño todo: qué quiere comer, dónde quiere dormir, cuándo quiere dejar los pañales. Y en realidad es respetar la ‘persona niño’, pero no convalidar todas sus decisiones.



¿Cómo se logra?



Por ejemplo, si la madre le pregunta al niño si prefiere ir al cumpleaños de su amigo o a la primera comunión de su hermana, que es la única vez que tomará la primera comunión. Hay decisiones que no pueden tomar los chicos y que las deben tomar los padres. Claro que el chico se va a enojar, pero son las mamás y los papás los que saben y toman la decisión. La crianza respetuosa está mal entendida, supone que respetar es que no le duela, que no sufra, que no se esfuerce, que no espere. En cambio, es “respeto tu persona”, pero te conduzco, porque no puedo no conducir a un niño chiquito. Le tengo que dar la mano para cruzar la calle, le puedo dar a elegir si me da la derecha o la izquierda.



(Le puede interesar: Deforestación en Amazonía brasileña cae 50% tras cambio de Gobierno)

La crianza respetuosa está mal entendida, supone que respetar es que no le duela, que no sufra, que no se esfuerce, que no espere. FACEBOOK

TWITTER

¿En qué posición quedan los colegios ante esa ‘crianza respetuosa’ mal interpretada?



Están preocupados, especialmente después de la pandemia, aunque ya se veía antes. Los papás vienen muy ‘millennials’, por decirlo de alguna manera: todo yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y esto lo trasladan al hijo. Si mi hijo quiere, que haga; si quiere faltar, que falte; si no quiere estudiar, que no estudie. Siempre tiene razón mi hijo y la maestra siempre está equivocada.



¿Cómo se educa en ese contexto?



Para la maestra es muy difícil enseñar así. Se desarma el equipo colegio-familia por ese egocentrismo de las generaciones nuevas. De la mano, pasa algo que también me impresiona mucho. La sociedad de consumo se sumó al movimiento permisivo para decirle a los papás: si ustedes quieren que sus hijos sean felices, dénles todo lo que piden, hagan todo lo que ellos quieren y sus hijos van a ser felices. Sin darse cuenta de que no es así. La felicidad no tiene que ver con eso, es al revés. Los chicos serán felices si pueden esperar, si pueden frustrarse, si pueden esforzarse, e incluso si saben sufrir. Porque una mamá que le evita el dolor al hijo no lo podrá evitar cuando él esté en el recreo o cuando la novia lo deje porque ya no lo quiere. La tarea de los papás es acompañarlos para que se hagan fuertes. Cuando sean fuertes podrán ser felices a ratos.

¿Debería ser siempre el objetivo de los padres?



Me gusta como objetivo que sean felices. El tema es cuál es el camino para que lo sean. No es que tengan todo lo que quieran o lo que yo quiero. La sociedad de consumo confunde a los papás: creen que los chicos necesitan lo que en realidad desean. A veces desean y necesitan, pero otro montón de veces desean porque lo vieron en la propaganda, porque lo tiene el amigo y creen que sin eso no pueden vivir. Si le das al chico lo que desea y eso no es lo que necesita, no podrá ni ser feliz ni prosperar, lamentablemente.



(Siga leyendo: Telescopio espacial Hubble capta una colisión monstruosa de galaxias)



¿Cuáles son las consultas más habituales?



Me consultan mucho por el tema de límites. Los papás quieren ser buenos y no ser malos con sus hijos, entonces les cuesta mucho poner límites. Mi frase de cabecera en ese tema es padres buenos o padres malos. Para ser buenos padres y cuidarlos tenemos que tolerar que se enojen con nosotros y nos vean como malos. Porque cuando los mandas a dormir, les dices que se laven los dientes, que no lleguen tarde al colegio, desde el punto de vista del hijo eres malo. Tú sabes que eres bueno, para ser un buen papá hay que tolerar que los hijos nos miren feo, y esa es una de mis claves.

Los límites comienzan cuando el bebé es pequeño. Si a los 7 meses gatea y pone el dedo en el enchufe, se lo sacas. FACEBOOK

TWITTER

¿En qué edades?



En todas las edades, los límites comienzan cuando el bebé es pequeño. Si a los 7 meses gatea y pone el dedo en el enchufe, se lo sacas. Cuando lo tienes que meter en la bañera lo haces igual, porque sabes que se tiene que bañar. La vacuna se la pones igual, aunque no quiera. Los límites vienen desde el comienzo, y también tienen que ver con el colecho, el control de esfínteres, con la comida. Hay muchas dificultades que no son de límites, pero terminan siendo de límites.



¿Cuál es la diferencia entre los padres permisivos y autoritarios?



El padre autoritario, por lo menos, tiene un camino, será angosto, no será el mejor, quizás gritará de más y hará cosas que no están bien, pero tiene un camino y no se enoja. Los padres permisivos son muy cíclicos y al final tampoco está bien. Terminan enojados con los hijos porque “por tu culpa me enojé, yo te dejé dar siete vueltas en el carrusel y cuando te saqué en la octava, te volviste loco. Pero no entiendes que habíamos dicho dos vueltas y diste siete. ¿No puedes agradecer que diste siete vueltas en el carrusel?”. No, no va a agradecer ni nada.



(También: Científicos resolvieron misterio de cómo se esparcieron las enfermedades autoinmunes)

¿Cómo se evita el desgaste para los padres?



En esos casos hay dos maneras de poner el límite. Para los más chiquitos o cuando el yo no es lo suficientemente fuerte, le digo lo que tiene que hacer y me ocupo de que lo haga. Ven a la cama, te llevo a la cama; ve a la mesa, te llevo a la mesa. Línea uno, te digo y te presto mi fortaleza para que hagas lo que me parece correcto y yo pueda seguir sonriendo. Línea dos, cuando van creciendo es “te digo y te aviso qué pasa cuando no lo haces”. Por ejemplo, en la mañana tu hijo nunca está preparado para ir al colegio, dos hermanos se enojan porque el tercero nunca está listo. Los padres deberían decir: “A las 7:30 me voy, el que no está listo irá al colegio, pero en taxi (por supuesto con un adulto) y lo pagará él con su plata. Además, en la noche se acostará un rato más temprano, porque si no estuvo listo por la mañana es porque tenía sueño. En dos o tres días de adelantar la hora de sueño y hacerlo pagar el taxi con su plata, el niño empieza a levantarse de buen humor. Hay pautas que son claras y tienen que ver con esto: te digo que a las 7:30 me voy, te aviso que si no estás listo igual irás al colegio, pero pagándolo tú. Pongo las pautas claras, comprendo lo que le pasa. Por ejemplo, a las 8:30 tienen que apagar la televisión, se enojan y les contesto: “Sí, qué pena que ya es la hora, pero te tienes que bañar”, o decir “Qué rápido se hicieron las 8:30, pero la apagas o la apago yo. Tú enójate todo lo que quieras, que yo, como padre, no me voy a enojar”. La autoestima del hijo y que ellos estén bien se relaciona con eso. Voy a sonreír cuando pueda ocuparme de que hagan las cosas bien, como me parece que es correcto. Tampoco puedo ser una pesada que pone reglas para todo, me refiero a reglas básicas e importantes.



¿Hay que elegir las batallas?



Siempre que podamos decir que sí, hay que decir que sí. Otro paciente, de 12 años, se peleó con la madre y conmigo en el consultorio. Estaba furioso porque la madre quería que fuera a un cumpleaños con jean, el chico quería ir de jogging. Cuando llegan al cumpleaños, todos estaban de jogging. Me parece que está bien que abramos la cabeza, escucharlos y elegir la batallas. Eligiendo las batallas, sosteniendo el “no” sin enojarnos, pero para eso la clave es no decir las cosas mil veces. La consulta clásica es “hasta que no digo las cosas 10 veces y me enojo no me hace caso”. Y ese es el problema. La primera vez no lo digo con enojo. La segunda, me levanto y me ocupo de que apague la televisión o de que se vaya a bañar. A veces les digo a los padres, enójate de mentira antes de enojarte de verdad. Así saben que las pautas que dan papá y mamá hay que cumplirlas, se acostumbran y después las hacen.



(Lea más: Estudiar en el exterior: Colfuturo becas en las mejores universidades del mundo)

¿Los niños aprenden más con lo que dicen o con lo que hacen los padres?



Los chicos aprenden un 80 o 90 % con lo que ven y solo un 10 o 20 % con lo que les dicen. Tenemos que ser muy consistentes. Cuando tienen 8 o 9 años les dices que no mientan, pero cuando llamó la abuela les hiciste decir que no estabas y sí estabas, en ese momento les hace ruido y no los lleva a mentir, pero cuando tengan 12 o 13 ya piensan que es un buen camino. Te aseguro que lo aprendieron de nosotros.



¿Cómo se logra el equilibrio entre necesidades, expectativas y posibilidades de los niños?



Los papás también tenemos que hacer un duelo, o sea, como crecer duele, tener hijos también duele. Yo me imaginaba que mi hijo varón iba a ser un gran científico y resultó que le gusta el fútbol. O al revés, creí que sería un gran deportista y resultó que le gusta el ajedrez y la física cuántica. Cuando los chicos van creciendo, por un lado, tenemos que ayudarlos a ser buenas personas y hacer las cosas bien. Pero tenemos que aceptarlos. Un poco de expectativas hay que tener, porque si no es como decirles “no espero nada de ti”. Las expectativas no tienen que ser ni demasiado altas, para que ellos no se desanimen, ni demasiado bajas, para que sientan que no valen nada. Tenemos que celebrar este hijo que me tocó, que le gusta la música; esta hija que me tocó, que habla más de lo que a mí me da la paciencia. Es una tarea muy importante, que es despedirnos del hijo deseado y del hijo imaginado para aceptar al hijo real.



(Más: Gentrificación: aumento de costos de vida y más impactos en las ciudades de Colombia)

¿Qué pasa con el chico que consideran que no está a la altura de las expectativas?



Es muy difícil que tenga la autoestima alta. De hecho, vemos muchas veces que el chico más sensible de la casa es el que la pasa peor, porque siempre se acomoda. Lo llamamos sobreadaptado, se convierten en el hijo que papá y mamá quieren tener y listo, “no tengo problemas, estudio, hago las cosas bien, obedezco, perfecto. Están contentos conmigo, pero estoy vendiendo un producto, hago lo que ellos quieren, no necesariamente lo que quiero”. Como el caso de un médico que, a los 50 años, salió del entierro de su padre y montó un restaurante. Había estudiado medicina para agradar o complacer a su papá. Ese chico es muy sensible, pero su sensibilidad lo lleva a adaptarse y a no desplegar su verdadera esencia. Mil veces me consultan por el hijo difícil y yo les digo: a mí el que me preocupa es el fácil, no el difícil. El difícil está diciendo yo quiero que me acepten, a pesar de que quiero estudiar tal cosa que a ustedes no les parece importante. Yo quiero eso para mi vida y me aguanto que no estén contentos. Es más sólido que el que se sobreadapta.



“Crecer significa separarse y elegir”, uno de sus temas favoritos.



Crecer duele, y los papás no quieren que sus hijos sufran. Entonces, o no los ayudan a crecer o los ayudan a crecer evitando el dolor. Está bien entender que la vida duele, que crecer duele, y que papá y mamá no están ahí para evitar el dolor, sino para acompañar el sufrimiento y hacerlos fuertes para cuando estén solos y puedan progresar. Porque la gran diferencia hoy es que los hijos actúen por amor y confianza.

MARIANGELES LÓPEZ SALÓN

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA