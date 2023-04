Juan Manuel Correal, comunicador y conferencista, conocido como Papuchis, cuenta una anécdota que no sería más que una linda historia de amor, de no ser porque de ese incidente nació su matrimonio con Carolina Ortega, y de paso, una dupla de escritores que, gracias a su más reciente libro, No cambies más, transfórmate, promete seguir mejorándoles la vida a miles de personas.

En el año 2009 Juan Manuel sufrió un accidente cerebrovascular al cual hoy llama “el soplo de amor de Dios que se lo llevó todo. Mi salud, trabajo, finanzas, hasta mi matrimonio, pero yo quedé feliz porque quedé con vida”. La crisis de salud lo obligó a volver a aprender a hablar y a rehacer su vida laboral. “Yo era como una vasija quebrada en proceso de restauración”, afirma.

Correal, quien tiene dos hijos de su primer matrimonio, recuerda cómo en sus momentos de mayor angustia surgió la inspiración. “La vida me presentó a un gran maestro, tal vez el mejor de todos, llamado dolor. Me enseño humildad, perdón, y yo me dediqué a leer y a estudiar para certificarme en consciencia transpersonal y poder ayudar a otros”.

(Siga leyendo: La inteligencia artificial, clave para reducir desigualdades en Latinoamérica).

Facebook Twitter Linkedin

No cambies más, transfórmate Editorial Sin Fronteras. Foto: Editorial Sin Fronteras

Con el humor que lo caracteriza, Papuchis reconoce que si bien para ese entonces ya tenía formada una empresa que ofrecía conferencias y talleres en felicidad productiva, “como administrador, soy un gran locutor”. Necesitaba un socio que supiera administrar. Por ese entonces empezó a escuchar de manera recurrente el nombre de Carolina Ortega, una conocida de infancia y exitosa empresaria. Una mañana, en su necesidad de promover su emprendimiento, desempolvó una caja con tarjetas que dejó caer descuidadamente al piso.



“La cajita se me cae, saltan todas las tarjetas y en mi escritorio queda solo la de Carolina Ortega. La llamé para hablar de mi negocio y así nos conectamos”.



La conversación se extendió a tal punto que llevan diez años casados y no paran de crecer juntos.



Carolina venía de padecer su propio calvario. “Sufrí ansiedad, depresión y perdí muchos órganos de mi cuerpo, producto de mi falta de amor propio”. Inclusive, estando ya casada con Papuchis, tuvo una crisis nerviosa que según ella, “obligó a que me apagaran cuatro días en una clínica”, de donde salió directo a la oficina, donde colapsó del todo.



De la mano de su marido y empezando a contagiarse de su interés por cultivar una vida espiritual, dejó el mundo corporativo y se dedicó a estudiar y a enseñar a otros a estar mejor.

(Puede leer: Minciencias condona 100% del crédito educativo a 130 profesionales colombianos).

Nos intoxicamos porque llegan sentimientos de miedo, angustia, rencor y culpa que llegan a nuestra mente y la intoxican, al igual que al cuerpo y espíritu FACEBOOK

TWITTER

Carolina sanó algunas enfermedades muy serias, se transformó y con Papuchis fundaron el taller Entrena Tu Alma, diseñado para liberar a sus participantes de obstáculos internos que les impiden experimentar una vida feliz y abundante. El programa combina los aprendizajes de Juan Manuel con la experiencia de Carolina, experta en bioneuroemoción y biodescodificación.



Seis años después de crear su taller de 90 días Entrena tu alma, la pareja escribió el libro que será lanzado en Colombia hoy.



No cambies más, transfórmate es un libro basado en la primicia de que los humanos cometemos cuatro grandes errores que nos llevan al sufrimiento y que se pueden corregir con cuatro soluciones. El primer error es la desconexión. Según Juan Manuel, “el ser humano se desconecta de la fuente original, que es el amor, y nos conectamos con su opuesto, que es el miedo”.

(Además: Universidad Nacional: facultades y programas académicos para líderes del mañana).

Facebook Twitter Linkedin

El programa combina los aprendizajes de Juan Manuel con la experiencia de Carolina, experta en bioneuroemoción y biodescodificación. Foto: Particular

El segundo error está en la intoxicación del sistema físico, mental y emocional. “Nos intoxicamos porque llegan sentimientos de miedo, angustia, rencor y culpa que llegan a nuestra mente y la intoxican, al igual que al cuerpo y espíritu”, añade. Carolina complementa la idea: “Sobre todo, la culpa en las mujeres. La culpa es esa voz al oído que te limita y te dice todo el tiempo: ‘no puedes, no es para ti’.



“El tercer error es que no nos reconocemos”, dice Papuchis. “Dejamos de ser lo que soñábamos cuando éramos niños que estaban bien con poco. Pero de adultos nos convertimos en un personaje creado por el mundo exterior. Nos convertimos en lo que el ego inventó para nosotros y se nos olvida la esencia pura”.



El cuarto error es que nos deshabitamos, “dejamos de ser habitantes de nuestro templo, que es puro amor para volvernos sirvientes del ego”, agrega Correal.

(Le puede interesar: Abogade Alelí Chaparro: la historia del primer título no binario de Colombia).

La vida me preparó 20 años trabajando como locutor, para que hoy pueda ir a un auditorio y dar una conferencia fluida. Esa fue mi formación, y ahora, entiendo que no fue para mí, fue para Dios FACEBOOK

TWITTER

La pareja de líderes en superación personal propone cuatro soluciones que profundizan más en su libro, pero que a primera vista se pueden entender de la siguiente manera:



La primera es conectar de nuevo con nuestro ser interior. Carolina aclara: “Las respuestas que necesitas están en ti, no te las va a decir un psicólogo o terapista, las respuestas las tienes tú”. La segunda es “desintoxícate: haz un détox integral, de mente, cuerpo y alma”.



La tercera es reconocerse, Carolina lo explica así: “Deja de buscar la perfección, ámate completo, con talentos y defectos”.



Y termina con la cuarta solución, la necesidad de volver a habitarnos y hacerlo desde el amor. Para Papuchis, estas soluciones son la base de la transformación real. El comunicador dejó los micrófonos para dedicar su vida a la autoayuda al lado de su mujer y concluye con una reflexión.

“Yo siento que la vida me preparó veinte años trabajando en radio como locutor, para que hoy pueda ir a un auditorio y dar una conferencia fluida. Esa fue mi formación, y ahora, entiendo que no fue para mí, fue para Dios”.

DORA GLOTTMAN

PARA EL TIEMPO

Más noticias

Tu mente puede ser tu peor enemigo / De tu lado con Alex

‘Mi reino por este mundo’ en la Feria

¿Quiere ir a la Feria del Libro? Conozca el cronograma de la primera semana