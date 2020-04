¿Pagar o no pagar ruta escolar en cuarentena? Esto dice Mineducación

Con gran malestar han recibido algunos padres de familia la noticia dada por algunos colegios privados a quienes les informaron que continuarían cobrando los servicios como el de rutas escolares y cafeterías pese a la suspensión de clases presenciales por la actual emergencia sanitaria.



Este hecho fue denunciado también recientemente por la Superintendencia de Industria y Comercio, que por medio de un comunicado puso en conocimiento del Ministerio de Educación esta situación.

En dicho documento, la SIC asegura que recibió quejas según las cuales se estarían haciendo cobros “por concepto de los servicios de transporte, cafetería, actividades extracurriculares y otros, en el entendido de que por la cuarentena obligatoria no están disfrutando de estos servicios y derechos como consumidores, ni sus hijos o dependientes como beneficiarios”.



(Le puede interesar: ¿Qué hacer con el pago de rutas escolares por la cuarentena?)



Padres como Alberto Daza, cuyo hijo estudia en un colegio del norte de Bogotá, han manifestado su inconformidad con los cobros: “Hace dos semanas mi hijo no va al colegio y tampoco va a ir en lo que queda de este mes. Entonces no entiendo por qué me ponen a pagar una ruta que no está usando”.



De acuerdo con el padre de familia, la institución le comunicó que el cobro se iba a mantener debido a que hay de por medio un acuerdo contractual con la empresa prestadora del servicio.



Sin embargo, de acuerdo con el Decreto 1075 de 2015 "las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado no constituyen elemento propio de la prestación del servicio educativo".

Transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado no constituyen elemento propio de la prestación del servicio educativo FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el Ministerio de Educación, si bien no ha respondido directamente a la SIC, en la directiva 03 publicada la semana pasada establece que “se recuerda que el manejo de los contratos que hayan celebrado los colegios privados con empresas de transporte, alimentación o alojamiento, si bien se rigen por normas del derecho privado, el cobro de estos servicios sólo debe estar vinculado a la prestación efectiva de los mismos”.



Esto quiere decir que los colegios no pueden cobrar por estos servicios así haya un contrato de por medio, sino que solo pueden cobrar por servicios prestados, como la pensión mensual, ya que las clases sí continúan, aunque no de manera presencial.



EDUCACIÓN

@EducaciónET