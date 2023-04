Al menos unos 240.000 niños, niñas y adolescentes no han recibido el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en lo que va corrido del año. Así lo deja ver un nuevo informe publicado por la Contraloría General de la República, en el cual se llama la atención sobre los evidentes retrasos en la entrada en operación del programa en algunas regiones del país, así como suspensiones del servicio, pese a que ya van tres meses desde que se inició el calendario escolar en la mayor parte del territorio nacional.

“Desde la Contraloría General de la República hemos venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional a aquellas Entidades Territoriales Certificadas que ejecutan el PAE, para que no se llegue a una suspensión y, por el contrario, con la debida planeación se garantice el servicio durante todo calendario académico, desde el primer día, sin interrupción, como se determina en la Ley 2167 de 2021”, subrayó Alexandra Rodríguez, Delegada de Participación Ciudadana de la Contraloría.



Llama especialmente la atención el caso de dos entidades territoriales (Yopal y Buenaventura) donde no ha iniciado en todo el año la distribución del PAE. Solamente en estos dos municipios, la afectación llega a 60.648 estudiantes. Todo esto, no obstante que el Ministerio de Educación asignó un presupuesto de 18.000 millones de pesos desde el pasado mes de diciembre.



En el caso de Yopal, la totalidad de los 15.648 estudiantes que deberían recibir su alimentación no lo han hecho. En Buenaventura, la afectación llega al 70 por ciento de la población estudiantil (unos 45.000 menores).



Pero las afectaciones no corresponden solo a lugares donde no se ha iniciado la operación, sino también a regiones en las que el servicio se ha visto de una u otra forma suspendido.



Tal es el caso de Magdalena, que inició clases entregando alimentos con el contrato de 2022, pero a partir del 21 de marzo suspendió el servicio. Esto es preocupante, dado que el Gobierno Nacional ya giró desde hace meses los 18.992 millones de pesos para contratar la vigencia 2023.



En Vaupés, el PAE solo está funcionando en zonas rurales y aún no hay contrato en urbanas. La Gobernación, asegura la Contraloría, dice no tener recursos para la prestación del servicio.



En Antioquia hay 8 municipios con el servicio suspendido, al igual que Boyacá (con 4), y en La Guajira faltan por firmarse 9 contratos con operadores indígenas, dejando sin alimentos a 23.410 estudiantes en una región donde muchas veces el PAE es el único alimento que reciben al día los niños.



Adicionalmente, hay otras 6 entidades territoriales (Chocó, Córdoba, Neiva, Girón, Sincelejo y Vichada) en las que habría riesgo de suspensión al finalizar el mes de abril, porque no se han firmado nuevos contratos para garantizar la continuación del programa. De darse esta situación, 218.233 estudiantes más se verían afectados.



REDACCIÓN EDUCACIÓN