El presidente Gustavo Petro y la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, firmaron el decreto 0846, con el cual se reglamenta un importante cambio para el Programa de Alimentación Escolar (PAE): a partir de ahora, se permitirá a las asociaciones de padres de familia y a las juntas de acción comunal operar la prestación del PAE en sus zonas de influencia.



“Para la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) es un resultado muy importante, pues el decreto faculta a las asociaciones y juntas para que se conviertan en operadoras del PAE en las zonas rurales dispersas de su territorio, lo que tendrá efectos positivos en la economía de estas zonas, en la apropiación del programa y en el ejercicio de un control social mucho más cercano”, indicó Juan David Vélez, subdirector de la UApA.

Se trata de un punto que en pasadas oportunidades el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Educación han recalcado como una de sus prioridades. Esto con el fin de que el programa beneficie económicamente no a grandes consorcios sino a las mismas comunidades donde opera.



Sin embargo, no deja de ser polémico. En parte, porque se trata de organizaciones sin experiencia para manejar los recursos y la operación de un programa que maneja recursos multimillonarios y que, incluso con operadores certificados, en el pasado ha tenido problemas para, por ejemplo, manejar la inocuidad de los alimentos, sin contar los hechos de corrupción.



En su articulado, el decreto también le recuerda a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) que realicen la planeación del Programa de Alimentación Escolar con la suficiente anticipación, garantizando la prestación del servicio desde el primer día y sin interrupciones durante todo el calendario escolar. Para esto, la UApA define un valor de referencia de los recursos que le asignará a la ETC desde el Presupuesto General de la Nación, lo que le permitirá hacer toda la proyección del año siguiente.



Cabe recordar que desde el segundo semestre del 2022, la UApA inició, junto al Banco Mundial, un piloto con cinco Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que la prestación del programa sea operada por estas asociaciones de padres y comunitarias.



En la región Pacífica, estos pilotos dieron inicio en Nariño y Chocó; Córdoba en representación del Caribe; Guainía de la Amazonía, y Orinoquía y Huila de la región Andina, con el fin de establecer las rutas necesarias para la contratación del PAE a través de asociaciones de padres de familia o juntas de acción comunal, así como los diferentes niveles de apropiación y el avance de cada ETC con el procedimiento, de acuerdo con las dinámicas propias de cada territorio en coherencia con las capacidades de los equipos territoriales del PAE. Posterior a ello y por solicitud propia, las ETC de Arauca y Norte de Santander, pidieron ingresar a este piloto.



“Una de las apuestas del Gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo es aumentar el número de complementos alimentarios que se preparan directamente en las instituciones educativas, es decir comida preparada en sitio, caliente, que mantenga las costumbres y tradicionales locales. Este Decreto permitirá un PAE más cercano a las comunidades académicas, con mayor pertinencia territorial y generador de dinámicas económicas locales”, agregó el subdirector de la UApA.



