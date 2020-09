Carne de burro en el PAE de Santander burló tres niveles de control

Tras conocerse el escándalo en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander, donde por más de un año se dio carne de caballos y burros enfermos a menores, ahora se conoce que esta operación ilegal logró burlar tres niveles de control.



Así lo confirmó a EL TIEMPO Juan Carlos Martínez, director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, entidad creada a principios de este año precisamente para atender la operación del PAE generando políticas públicas para mejorar la cobertura del programa así como la eficiencia del mismo, en especial tras los escándalos de corrupción de los que ha sido objeto.



Actualmente el PAE atiende a más de 5,6 millones de estudiantes con un presupuesto anual de 2,4 billones de pesos. Y es por esa magnitud del programa que preocupan las irregularidades de sobrecostos y alimentos en mal estado.



De hecho, nada más en este periodo de pandemia la Contraloría lanzó 30 alertas de presuntos sobrecostos en varias regiones del país.



De acuerdo con Martínez, la Unidad trabaja para esclarecer estos hechos y así generar cambios en la operación del programa para así evitar que se den lugar a estos métodos de corrupción. A esto se suma una nueva legislación en proceso que modificaría de manera estructural la contratación del PAE.



¿Qué se sabe de las condiciones que provocaron este escándalo?



Este fue un descubrimiento de la Fiscalía en el que se halló que un proveedor de cárnicos llevó esta carne ilegalmente, por fuera de todos los controles sanitarios, pero estaba empacada y con sellos como si hubiera pasado dichos controles.



Esto quiere decir que fue capaz de saltarse todas las normas y los controles de salud pública de la administración departamental. Pero además fue capaz de saltarse la norma del PAE que establece que en casos de cárnicos y lácteos debe verificarse el origen y hacerse un control por parte de la interventoría. Y además hubo denuncias de rectores de instituciones sobre este producto y el paso lógico era que la secretaría hiciera las verificaciones oportunas. Fallaron tres niveles de control.



¿Qué hará la Unidad en lo que corresponde a este caso?



Para nosotros ahora es importante hacer un seguimiento detallado al proceso. Nuestra labor es averiguar por qué todos los niveles de control fallaron para que esto no se repita. Hallar la falla en el proceso para generar lineamientos o procedimientos para hacer una vigilancia más efectiva.

No somos un órgano de control, pero sí estamos generando nuevas auditorías, montaremos un nuevo sistema de información detallado para que estos organismos y la justicia puedan actuar. Pero también para que los mismos padres de familia puedan ver en tiempo real el menú diario en cada establecimiento educativo y verificar la procedencia de los alimentos. También se permitirá por ese medio hacer la denuncia correspondiente ante cualquier sospecha.



La idea es que cada vez le sea más difícil a los corruptos hacer de las suyas con la alimentación de los más pequeños.

¿Se puede hablar de un accionar sistemático de corrupción en el PAE?



Los casos como estos son puntuales y no hay que generalizarlos. En todo el país no hay corrupción en el PAE. Estos casos nos hacen ver la necesidad de ir endureciendo cada vez más los sistemas de vigilancia. Pero de ahí a decir que en las 40.000 sedes hay irregularidades es algo equivocado.



¿Y qué pasa entonces con las 30 alertas de posibles sobrecostos que reveló la Contraloría durante la pandemia?



Es importante aclarar que estos fueron alertas más no hallazgos. Esto quiere decir que puede haber una irregularidad, pero aún no se ha corroborado.



Nuestra labor es verificar esas alertas que estaban principalmente relacionadas con supuestos sobrecostos, un problema que ya hemos visto en escándalos anteriores.



¿Si el modus operandi es similar, quiere decir que hay carteles del PAE?



Hay algunas firmas que son señaladas por órganos de control y justicia como carteles. Normalmente operan en contratos más grandes, porque a mayor inversión, mayor interés de corrupción. Es más fácil ver esto en un departamento o una gran ciudad que en el caso de un municipio pequeño.



Pero hay algo que debemos aclarar y es que estas son excepciones y no la regla. Al programa le hace mucho daño la generalización, al punto que a veces se toman decisiones de reducción del presupuesto. Esto implica dejar sin alimentación a niños y niñas o bajar la calidad.

Sobrecostos y raciones escasas son otras quejas frente al programa. Foto: Archivo particular

¿No se ha pensado que tal vez estos problemas vengan desde la legislación?



Sí. De hecho estamos trabajando en cambiar la normatividad. Tenemos una propuesta para incluir dos artículos en un proyecto que espera tramitar el Gobierno de transparencia. La idea es endurecer las sanciones a operadores corruptos o que no cumplan con sus obligaciones.



También estamos trabajando con Colombia Compra eficiente para cambiar esquemas de operación que regule la compra de los alimentos y haya un sistema estable de contratación.



¿Y legislar no solo para sancionar sino para cambiar estructuralmente al PAE?



Hay otro proyecto legislativo para hacer modificaciones de fondo una situación estructural en el problema: hoy tenemos un programa que depende de esperar cuánto se le asigna y cuándo se dan los recursos. El que el presupuesto se asignaba en diciembre pero la entrada en operación era a mediados de enero.



¿Cómo hacen los operadores para hacer una planeación debida si en quince días deben iniciar operaciones? Esto da pie a que pase lo de este año, donde era marzo y aún había regiones sin PAE.



Pero también es un indicador que puede desencadenar corrupción, porque en el afán de iniciar cuanto antes pueden haber adjudicaciones directas. Con menos tiempo en los procesos contractuales, hay menos tiempo para vigilar. La idea es que los procesos contractuales puedan ser mucho más planificados y estables.



¿Cuál es el impacto actual del PAE?



Estamos hablando de un programa que le llega a los niños en condición de vulnerabilidad. Hablamos también de una inversión que a nivel nacional suma 2,4 billones de pesos al año, que se maneja en las 96 entidades territoriales certificadas, más de 1.000 municipios con más de 40.000 instituciones educativas en el país. Actualmente atendemos 5,6 millones de menores y la meta es alcanzar los 7 millones.



Por todo lo anterior se requiere de una organización fuerte. Tenemos todos esos problemas como el inicio tardío del programa, el no tener los recursos oportunamente, que no se hagan las gestiones contractuales a tiempo, lo relacionado con la necesidad de cambiar el esquema para reducir y evitar cualquier posibilidad de corrupción como los casos que hemos visto. Debemos fortalecer sistemas de información, de transparencia, hacer propuestas de ajustes a la normatividad, entre otras.

REDACCIÓN EDUCACIÓN