Más de 530.000 niños y niñas de nueve entidades territoriales dejarán de recibir alimentación, luego de que se están presentando retrasos en los procesos de contratación, advirtió la Contraloría.



Tras un trabajo de seguimiento, el ente de control afirma que las inconsistencias se evidencian en nueve de 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que son Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga.



Los niños y niñas de estos territorios, advierte la Contraloría, no accederán al PAE (Programa de Alimentación Escolar) en el principio del año escolar, debido a que el servicio se prestaría 30 días después del inicio de las clases.



"A corte del 23 de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación, Sucre planea iniciar el 15 de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar recién empezó proceso de adjudicación, Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero", explica la Contraloría en un comunicado.



De hecho, el ente de control afirma que tiene especial atención sobre Ciénaga, debido al riesgo de suspensión del PAE en dos semanas por escasa planeación contractual.



"La Contraloría General de la República hace un llamado de atención a estas nueve

entidades territoriales, ya que desde el 7 de diciembre de 2002 (a través de la Resolución No. 359) les fueron asignados más de 124.000 millones de pesos para ejecución del PAE vigencia 2023 en sus territorios", agrega.

A corte del 23 de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto el proceso

de contratación Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

"El acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley 2167 de 2021", indicó Alexandra Rodríguez Vela, Contralora Delegada para la Participación Ciudadana.



Entre tanto, la Controlaría afirma que 60 ETC ya iniciaron calendario escolar el pasado 16 de enero, y sólo 45 de estas dieron inicio a la prestación del servicio PAE, "por lo que desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría, se hace igualmente un llamado de atención a las 15 Entidades Territoriales Certificadas que no cumplieron con este criterio".





REDACCIÓN EDUCACIÓN