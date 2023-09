Un total de 260.000 niños, niñas y adolescentes del país no están recibiendo alimentación escolar debido a los problemas y demoras en la contratación del PAE en algunas regiones del país.



Así se evidencia en el último Informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar (INOP), que emite la Unidad Alimentos para Aprender (UApA) del Ministerio de Educación, según el cual actualmente más de 5,3 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes están recibiendo el complemento alimentario del PAE, en más de 43 mil sedes educativas oficiales en todo el territorio nacional.

En dicho informe periódico, de los 1.103 municipios del país en los que se ejecuta el PAE, en 48 municipios persiste la no entrega del complemento alimentario debido a suspensiones en los contratos del programa, afectando a 260 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes.



Se trata de 27 municipios no certificados en educación de Córdoba; el municipio de Pitalito, y la ciudad de Montería y de manera parcial 19 municipios de Cauca y en algunas instituciones educativas de Amazonas.



Así las cosas, el caso más grave es el de Córdoba, donde la atención de PAE se suspendió desde el 30 de mayo (hace más de tres meses) afectando a 156.690 estudiantes. De acuerdo con la UApA, con la aprobación del proyecto de regalías para ejecución del PAE, en las próximas semanas se iniciaría el proceso de licitación del programa.



Por su parte, en Pitalito actualmente se están afectando 11.785 estudiantes también por problemas de contratación. La entidad adelanta proceso de contratación por Bolsa Mercanti por lo cual la prestación del servicio se estaría retomando este mes de septiembre.



En el caso de Montería, de acuerdo con el reporte de la entidad, la operación del PAE se interrumpió desde el 5 de septiembre, dejando de prestar el servicio a 42.265 estudiantes. En estos momentos la secretaría de educación de la ciudad adelanta un proceso de licitación pública, con lo que se espera que el contrato sea adjudicado el 3 de octubre de 2023.



En otras regiones la interrupción es parcial. Tal es el caso del departamento de Cauca, donde ocho (8) municipios de una zona no cuentan con PAE, afectando a 11.356 estudiantes. Por su parte, 11 municipios y 33.538 estudiantes se encuentran afectados en otra parte de esta región, donde el contrato se adjudicó el 18 de septiembre y está en trámite de legalización. Para los dos casos se proyecta reactivar atención finalizando septiembre.



Finalmente, en el departamento de Amazonas desde el 15 de septiembre se suspendió en 12 instituciones educativas, afectando a 4.775 beneficiarios y en las próximas semanas pueden suspenderse en otras dos instituciones que afectarían a 2.348 beneficiarios.



