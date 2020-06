Padres y colegios dicen que ayudas para pensión son insuficientes

Como insuficiente calificaron padres de familia y algunos sectores de los colegios privados el reciente anuncio del Ministerio de Educación de la línea de financiación para el pago de pensiones atrasadas.



El propósito de esta medida es dar una línea de crédito condonable a padres de familia para que puedan pagar sus obligaciones atrasadas a las instituciones privadas, lo cual, se espera, sea beneficioso para ambas partes en la actual situación.(Lea también: ¿Cómo acceder a ayudas para pago de pensión en colegios y jardines?)

Los créditos, por un monto máximo de $1.200.000 por estudiante, son condonables en un 10 por ciento para estratos 1 y 2, en un 90 por ciento para estrato 3 y en un 50 por ciento para estrato 4.



Sin embargo, EL TIEMPO consultó con asociaciones de colegios y padres de familia, quienes consideran que, si bien se trata de una gran ayuda, no deja de ser insuficiente.



Así lo señaló Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, quien señala que no está claro el valor real de los recursos asignados para esta línea de crédito: “Se debe aclarar al país de cuánto está integrado este fondo para el tema de pago de pensiones”.



El fondo solidario creado por el Ministerio es de 217.000 millones. Sin embargo, estos recursos se van a distribuir no solo para el pago de pensiones, sino también para financiar las matrículas de jóvenes en condición de vulnerabilidad en instituciones públicas de educación superior.



Ante esto, Ballesteros cree que el presupuesto final rondará los 30.000 millones: "Tenemos 2,4 millones de estudiantes en el sector privado. El Ministerio dice que son $1'200.000 por estudiante. Escasamente habrá espacio para ayudar a que unas 25.000 personas que accedan a ese crédito".



Y añade: "Lo que nosotros pedimos no son migajas, sino el 100 por ciento del valor de lo que los padres de familia le adeuden a las instituciones. Esta situación no da una salida de fondo al problema y tampoco da una solución a los problemas económicos de los colegios".(Lea también: Padres tienen la última palabra sobre regreso a clase)

Lo que piensan los colegios

La falta de pago de pensiones afecta directamente las finanzas de los colegios. Fernando Vita, coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada, aseguró que pese a las intenciones del Gobierno, la medida no alcanzaría a subsanar la deuda de los padres con los colegios:



"Todo apoyo, toda ayuda es bienvenida, pero sigue siendo insuficiente. Creo que los recursos destinados se van a ir muy rápido y no podrán cubrir a una gran parte de la población".



También aseguró que es importante implementar la condonación de la deuda a familias de estratos 5 y 6, ya que ellos también se han visto afectados por la pandemia.



Finalmente, Vita considera que la atención debe ser urgente para el caso de las instituciones de preescolar: "Se debería dar prioridad a los jardines infantiles. En materia de primera infancia, la mora en pago de pensiones es hasta del 80 por ciento".



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET