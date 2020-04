Padres separados podrán visitar a sus hijos en cuarentena

Los padres separados que no vivan con sus hijos podrán hacer desplazamientos con el fin de visitarlos en el marco de la actual emergencia sanitaria por coronavirus. Así lo anunció el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



De acuerdo con la entidad, no se puede prohibir que los progenitores cumplan con el régimen de visitas o custodia compartida, según sea el caso, con motivo del aislamiento ya que esto implicaría una vulneración de los derechos de los menores a tener una familia.

“Teniendo en cuenta que impedir el contacto entre los niños, niñas y adolescentes y sus progenitores generaría una afectación a los derechos, es posible realizar desplazamientos para cumplir con el régimen de custodia compartida o visitas establecido, siempre y cuando se garanticen las medidas de prevención que disminuyan el riesgo de contagio para los menores de edad y sus progenitores”, señaló el ICBF.



Sin embargo, esto no significa que las personas puedan movilizarse libremente bajo la excusa de hacer una visita a su hijo. Por el contrario, los padres o madres que se desplacen deberán tener a la mano los documentos que certifique dicha situación, ya sea un acta de conciliación, escritura pública, resolución administrativa o sentencia judicial.



De igual manera, se aclara que los niños, niñas y adolescentes solo podrán salir a la calle para desplazarse de una casa de sus progenitores a otra. En el trayecto, los padres deberán garantizar todos los mecanismos de prevención necesarios, como el uso de tapabocas.



Así mismo, el ICBF hizo un llamado a los padres a cumplir con el régimen de visitas, incluso por medios tecnológicos si la situación impide los desplazamientos: “En caso de que los progenitores no puedan cumplir con el régimen de custodia compartida o visitas, debido a que las circunstancias no lo permiten, se debe recurrir a los medios tecnológicos y virtuales disponibles, mediante los cuales se garanticen los encuentros con el niño, niña o adolescente”



Finalmente, Lina MAría Arbeláez, directora del ICBF, pidió a los padres no descuidar a sus hijos en medio de esta cuarentena, sino que, por el contrario, por medio de su cuidado contribuyan a su correcto desarrollo físico y emocional:



“Hago un llamado a la corresponsabilidad de los padres de familia para que hagan de sus hogares el lugar más seguro para la protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. La invitación es a quedarse en casa y cumplir con las medidas de aislamiento establecidas durante pandemia por COVID-19”.



EDUCACIÓN - @EducaciónET