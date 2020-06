Colegios privados, divididos frente al regreso a clase

Luego de que la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados (Andercop) anunciara que las instituciones privadas que representa terminarán el año trabajando desde casa y no implementarán el modelo de alternancia impulsado por el Ministerio de Educación, otro grupo de asociaciones de colegios privados se pronunciaron al respecto, señalando que sí esperan hacer el retorno gradual a las aulas.



Tal es el caso de la Asociación Colombiana de Educación Privada (Asocoldep), que aseguró no estar representada en la postura de la mencionada organización, y que por el contrario sus colegios sí adelantan las adecuaciones para aplicar los protocolos.(Lea también: Asociaciones de colegios privados deciden no volver a clases este año)

“Los colegios de Asocoldep son respetuosos de las disposiciones emitidas por el MEN y las Secretarias de Educación de los lugares donde se ubican los colegios afiliados y acompañan la aplicación de las mismas con el fin de lograr el regreso a la normalidad educativa de manera segura”, señala el comunicado.



Y añade: “Consideramos que es importante ir dando pasos hacia la normalización del servicio educativo, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, en beneficio de la comunidad educativa”.



(Lea también: Dudas de los padres de familia sobre el regreso presencial a clases)



La Unión de Colegios Internacionales (Uncoli) también se pronunció al respecto, señalando que sus instituciones afiliadas respaldan los lineamientos y protocolos para el retorno gradual a las aulas bajo estrictas medidas de bioseguridad y en los términos propuestos por el gobierno:



“Ratificamos al Ministerio de Educación Nacional y a las autoridades locales nuestra disposición plena a participar de manera serena y objetiva de la elaboración e implementación de los diferentes lineamientos que correspondan para continuar ofreciendo una educación de calidad a los niños, niñas y jóvenes, y un respaldo incondicional a los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos”, asegura la organización.



(Lea también: Estas son las reglas de juego para el regreso a clases presenciales)



Por su parte, la Unión de Colegios Bilingües (UCB) se manifestó sobre el tema, también a favor del modelo de alternancia, modelo para el cual, señala, sus colegios ya se están preparando:



“Nuestra asociación es respetuosa de los lineamientos sobre el retorno a clases dados por el Ministerio y esperamos las regulaciones correspondientes de las alcaldías y autoridades locales. Como instituciones privadas, reiteramos nuestro compromiso de ofrecer educación de calidad a cada estudiante de nuestras instituciones, además del cuidado y protección necesarios durante la pandemia”.



Otras organizaciones que han hecho anuncios similares son Conaced, Asecopria y la Asociación Antioqueña de Educación Infantil.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET